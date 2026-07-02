Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçaklarının muharebe havacılığını dönüştüreceğini söyledi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TBMM ve NATO Parlamenter Asamblesi heyetinin Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne yaptığı ziyarette savunma teknolojilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki TBMM heyeti ile NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello De Vasconcellos başkanlığındaki NATO Parlamenter Asamblesi heyeti, Baykar’ın savunma teknolojileri alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Ziyarette, şirketin faaliyetleri, yenilikçi projeleri ve insansız hava araçlarının gelecekteki rolü ele alındı.

MUHAREBE HAVACILIĞINDA DEVRİM VURGUSU

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Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçaklarının gelecekte pilotlu savaş uçaklarının yerini alabileceğini belirtti. Dünyada yaklaşık 15 bin savaş uçağı bulunduğunu söyleyen Bayraktar, insansız savaş uçaklarının muhtemelen 30 yıl içinde bu uçakların tamamının yerini alacağını ifade etti.

Bayraktar, “Bu da muharebe havacılığında büyük bir devrim olacak” dedi. İnsansız savaş uçaklarının yalnızca mevcut nesil savaş uçaklarıyla kıyaslanmaması gerektiğini belirten Bayraktar, bu platformları “farklı bir tür” olarak nitelendirdi.

KIZILELMA İÇİN KASPAROV ÖRNEĞİ

Sunumunda KIZILELMA’ya da değinen Bayraktar, insansız savaş uçağının ortaya koyduğu dönüşümü, satranç ustası Garry Kasparov’un bilgisayara karşı kaybettiği tarihi karşılaşmaya benzetti.

Bayraktar, bir pilotun yetişmesi için yıllar süren eğitim gerektiğini, buna karşılık insansız sistemlerde kapasitenin yazılım yoluyla çok daha hızlı çoğaltılabildiğini söyledi. İnsan unsurunun savaş uçaklarında en maliyetli kalemlerden biri olduğunu belirten Bayraktar, insansız sistemlerin bu açıdan farklı bir dönemi temsil ettiğini ifade etti.

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“GELECEĞİN OYUN DEĞİŞTİRİCİLERİ”

Bayraktar, savaş teknolojilerinde değişimin çoğu zaman önceden öngörülemediğini belirterek, Bayraktar TB2 ve FPV dronların sahadaki etkisinin de birçok askeri analizde başlangıçta yeterince tahmin edilemediğini söyledi.

İnsansız savaş uçaklarının geleceğin oyun değiştiricileri arasında yer aldığını belirten Bayraktar, bu sistemlerin birinci, ikinci, beşinci ya da altıncı nesil uçaklarla aynı çizgide değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi. Bayraktar, bu platformların robotik sistemler olduğunu ve savaşın niteliğini değiştirecek kapasiteye sahip bulunduğunu ifade etti.

ÖNLEME MALİYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bayraktar, insansız hava araçlarına karşı önleme sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin soruya da yanıt verdi. Özellikle düşük maliyetli kamikaze dronların önlenmesinin zor ve maliyetli olduğunu belirten Bayraktar, saldırı ve savunma maliyetleri arasında ciddi bir dengesizlik oluştuğunu söyledi.

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Rusya-Ukrayna savaşından örnek veren Bayraktar, çok sayıda insansız hava aracının aynı anda kullanıldığı saldırılarda tüm hedeflerin durdurulmasının güçleştiğini ifade etti. Teknolojinin yayılmasının durdurulamayacağını belirten Bayraktar, savaşları önlemenin silahlanma yarışından daha akılcı olduğunu kaydetti.

GELECEĞİN MUHAREBE ORTAMI

Gelecekte savaş teknolojilerinin nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, 30 yıl sonrasını öngörmenin zor olduğunu ancak 10 yıl içinde insansız sistemlerin daha da büyüyeceğini ve farklı boyutlarda yaygınlaşacağını söyledi.

Bayraktar, yapay zeka ve ileri algoritmaların minyatürleşerek daha geniş kullanım alanlarına yayıldığını belirtti. Savunma sanayisinin dünyadaki güvenlik ortamı nedeniyle büyüdüğünü ifade eden Bayraktar, Baykar’ın teknoloji şirketi olarak sivil alanlarda da daha fazla varlık göstermeyi hedeflediğini söyledi.

Bayraktar, insansız savaş uçaklarının zamanla muharebe havacılığında belirleyici konuma geleceğini belirterek, bu dönüşümün yalnızca teknolojik değil, askeri strateji açısından da yeni bir dönem anlamına geldiğini ifade etti.