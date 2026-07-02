Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.455,03 %0,73
        DOLAR 46,6919 %0,08
        EURO 53,4500 %0,66
        GRAM ALTIN 6.168,69 %1,99
        FAİZ 39,87 %-0,47
        GÜMÜŞ GRAM 90,92 %2,47
        BITCOIN 61.757,00 %2,81
        GBP/TRY 62,4645 %0,80
        EUR/USD 1,1435 %0,51
        BRENT 71,49 %-0,11
        ÇEYREK ALTIN 10.085,81 %1,99
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçaklarının muharebe havacılığını dönüştüreceğini söyledi

        Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçaklarının muharebe havacılığını dönüştüreceğini söyledi

        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dünyada yaklaşık 15 bin savaş uçağı bulunduğunu belirterek, insansız savaş uçaklarının zaman içinde bu uçakların yerini alacağını söyledi. Bayraktar, bu dönüşümün "muharebe havacılığında büyük bir devrim" anlamına geleceğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 21:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Muharebe havacılığında devrim geliyor

        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TBMM ve NATO Parlamenter Asamblesi heyetinin Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne yaptığı ziyarette savunma teknolojilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki TBMM heyeti ile NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello De Vasconcellos başkanlığındaki NATO Parlamenter Asamblesi heyeti, Baykar’ın savunma teknolojileri alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Ziyarette, şirketin faaliyetleri, yenilikçi projeleri ve insansız hava araçlarının gelecekteki rolü ele alındı.

        MUHAREBE HAVACILIĞINDA DEVRİM VURGUSU

        REKLAM

        Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçaklarının gelecekte pilotlu savaş uçaklarının yerini alabileceğini belirtti. Dünyada yaklaşık 15 bin savaş uçağı bulunduğunu söyleyen Bayraktar, insansız savaş uçaklarının muhtemelen 30 yıl içinde bu uçakların tamamının yerini alacağını ifade etti.

        Bayraktar, “Bu da muharebe havacılığında büyük bir devrim olacak” dedi. İnsansız savaş uçaklarının yalnızca mevcut nesil savaş uçaklarıyla kıyaslanmaması gerektiğini belirten Bayraktar, bu platformları “farklı bir tür” olarak nitelendirdi.

        KIZILELMA İÇİN KASPAROV ÖRNEĞİ

        Sunumunda KIZILELMA’ya da değinen Bayraktar, insansız savaş uçağının ortaya koyduğu dönüşümü, satranç ustası Garry Kasparov’un bilgisayara karşı kaybettiği tarihi karşılaşmaya benzetti.

        Bayraktar, bir pilotun yetişmesi için yıllar süren eğitim gerektiğini, buna karşılık insansız sistemlerde kapasitenin yazılım yoluyla çok daha hızlı çoğaltılabildiğini söyledi. İnsan unsurunun savaş uçaklarında en maliyetli kalemlerden biri olduğunu belirten Bayraktar, insansız sistemlerin bu açıdan farklı bir dönemi temsil ettiğini ifade etti.

        REKLAM

        “GELECEĞİN OYUN DEĞİŞTİRİCİLERİ”

        Bayraktar, savaş teknolojilerinde değişimin çoğu zaman önceden öngörülemediğini belirterek, Bayraktar TB2 ve FPV dronların sahadaki etkisinin de birçok askeri analizde başlangıçta yeterince tahmin edilemediğini söyledi.

        İnsansız savaş uçaklarının geleceğin oyun değiştiricileri arasında yer aldığını belirten Bayraktar, bu sistemlerin birinci, ikinci, beşinci ya da altıncı nesil uçaklarla aynı çizgide değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi. Bayraktar, bu platformların robotik sistemler olduğunu ve savaşın niteliğini değiştirecek kapasiteye sahip bulunduğunu ifade etti.

        ÖNLEME MALİYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

        Bayraktar, insansız hava araçlarına karşı önleme sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin soruya da yanıt verdi. Özellikle düşük maliyetli kamikaze dronların önlenmesinin zor ve maliyetli olduğunu belirten Bayraktar, saldırı ve savunma maliyetleri arasında ciddi bir dengesizlik oluştuğunu söyledi.

        REKLAM

        Rusya-Ukrayna savaşından örnek veren Bayraktar, çok sayıda insansız hava aracının aynı anda kullanıldığı saldırılarda tüm hedeflerin durdurulmasının güçleştiğini ifade etti. Teknolojinin yayılmasının durdurulamayacağını belirten Bayraktar, savaşları önlemenin silahlanma yarışından daha akılcı olduğunu kaydetti.

        GELECEĞİN MUHAREBE ORTAMI

        Gelecekte savaş teknolojilerinin nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, 30 yıl sonrasını öngörmenin zor olduğunu ancak 10 yıl içinde insansız sistemlerin daha da büyüyeceğini ve farklı boyutlarda yaygınlaşacağını söyledi.

        Bayraktar, yapay zeka ve ileri algoritmaların minyatürleşerek daha geniş kullanım alanlarına yayıldığını belirtti. Savunma sanayisinin dünyadaki güvenlik ortamı nedeniyle büyüdüğünü ifade eden Bayraktar, Baykar’ın teknoloji şirketi olarak sivil alanlarda da daha fazla varlık göstermeyi hedeflediğini söyledi.

        Bayraktar, insansız savaş uçaklarının zamanla muharebe havacılığında belirleyici konuma geleceğini belirterek, bu dönüşümün yalnızca teknolojik değil, askeri strateji açısından da yeni bir dönem anlamına geldiğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri: En düşük emekli aylığı ne olacak? Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz, 1 temmuz itibarıyla hayatımıza giren 3 yeni uygulama

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama geldi. Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam bell...
        #Selçuk Bayraktar
        #Baykar
        #muhabere havacılığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı