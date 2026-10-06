Motorine indirim geldi
Motorinin litre fiyatına ortalama 4,90 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı
Petrol, Ortadoğu’dan devam eden güçlü ham petrol ihracatı ve G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini piyasaya sürme kararıyla arz endişelerinin azalması sonucu salı günü geriledi.
Brent petrol vadeli kontratları 4 sent düşüşle varil başına 100,28 dolara, ABD ham petrol (WTI) ise yüzde 0,1 düşüşle 89,33 dolara geriledi.
Brent petrolde yaşanan bu düşüşün ardından motorin fiyatlarına indirim geldi. Motorinin litre fiyatına ortalama 4,90 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 84.70 TL
Motorin litre fiyatı: 90.20 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 85.70 TL
Motorin litre fiyatı: 91.30 TL
LPG litre fiyatı: 41.29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 85.90 TL
Motorin litre fiyatı: 91.50 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
ADANA
Benzin litre fiyatı: 86.50 TL
Motorin litre fiyatı: 92.00 TL
LPG litre fiyatı: 41.61 TL
BİTLİS
Benzin litre fiyatı: 87.30 TL
Motorin litre fiyatı: 92.90 TL
LPG litre fiyatı: 41.91 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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