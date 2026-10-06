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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine indirim geldi

        Motorine indirim geldi

        Motorinin litre fiyatına ortalama 4,90 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 08:42 Güncelleme:
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        Motorine indirim geldi

        Petrol, Ortadoğu’dan devam eden güçlü ham petrol ihracatı ve G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini piyasaya sürme kararıyla arz endişelerinin azalması sonucu salı günü geriledi.

        Brent petrol vadeli kontratları 4 sent düşüşle varil başına 100,28 dolara, ABD ham petrol (WTI) ise yüzde 0,1 düşüşle 89,33 dolara geriledi.

        Brent petrolde yaşanan bu düşüşün ardından motorin fiyatlarına indirim geldi. Motorinin litre fiyatına ortalama 4,90 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 84.70 TL

        Motorin litre fiyatı: 90.20 TL

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        LPG litre fiyatı: 41.20 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 85.70 TL

        Motorin litre fiyatı: 91.30 TL

        LPG litre fiyatı: 41.29 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 85.90 TL

        Motorin litre fiyatı: 91.50 TL

        LPG litre fiyatı: 41.20 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 86.50 TL

        Motorin litre fiyatı: 92.00 TL

        LPG litre fiyatı: 41.61 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 87.30 TL

        Motorin litre fiyatı: 92.90 TL

        LPG litre fiyatı: 41.91 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsilidir.

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