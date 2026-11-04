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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon tasfiyesinde ödemeler yapılıyor

        Fon tasfiyesinde ödemeler yapılıyor

        Sermaye piyasasına ilişkin yürütülen işlemlerde, fonların tasfiye sürecinde olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamının karşılandığı belirlendi. Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar TL ödeme gerçekleştirildiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 22:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon tasfiyesinde ödemeler yapılıyor

        Fonların tasfiye sürecinde olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira ödeme yapıldı.

        Edinilen bilgiye göre, TBMM'de kabul edilen 22 Ekim tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar hakkındaki 27 Ekim tarihli ve 76/1903 sayılı karar doğrultusunda, fon sahiplerine ara ödemeler yapılmaya devam ediliyor.

        Fonların tasfiye sürecinde olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira ödeme yapıldığı öğrenildi. Bu yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamının karşılandığı belirtildi.

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        Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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