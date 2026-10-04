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        Haberler Ekonomi Para SPK'dan YTM açıklaması

        SPK'dan YTM açıklaması

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        SPK'dan YTM açıklaması

        SPK'den yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı bildirildi.

        Açıklamada, "Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı biçimde iddia edildiğinin aksine, YTM mal varlığının korunmasına ilişkin hüküm 2026 yılının temmuz ayında ilk kez düzenlenmiş değildir. Bu hüküm, 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kanunu'nda, 6 Haziran 2013 tarihinden itibaren ise YTM'ye ilişkin yönetmeliklerde yer almaktadır." denildi.

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        #spk
        #açıklama
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