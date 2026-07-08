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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağı

        SPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 21:59 Güncelleme:
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        SPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağı

        SPK bültenine göre, Kurul, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (GSDDE) ile Şekerbank TAŞ'nin (SKBNK) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 3 kişiye 9 Temmuz itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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