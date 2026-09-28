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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme tarihi 1 Aralık oldu

        Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme tarihi 1 Aralık oldu

        Taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik risklerini azaltmak amacıyla uygulanacak güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama başlangıç tarihi 1 Aralık 2026'ya ertelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 09:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme tarihi belli oldu

        Ticaret Bakanlığı tarafından taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 1 Aralık 2026'ya ertelendi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte 29 Nisan 2026'da yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan güvenli ödeme sistemi üzerinden yapılması öngörülmüştür.

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        TEKNİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Sistemin uygulamaya alınması için gerekli teknik çalışmalar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile iş birliği halinde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımına ilişkin teknik altyapı hazırlanmış olup bankaların teknik altyapılarını oluşturmalarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir" denildi.

        Açıklamada, "Sistemin tüm unsurlarıyla etkin, güvenli ve kesintisiz bir şekilde işleyebilmesi, ilgili paydaşlar arasındaki teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması, uygulamada yaşanabilecek teknik ve operasyonel sorunların önlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla yapılacak yönetmelik değişikliğiyle sistemin zorunlu uygulama başlangıç tarihi 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

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        Ayrıca, TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki verilerin paylaşımının ve teknik altyapının kurulmasının kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bir entegratörün belirlenmesi yönünde de bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, banka altyapılarının da hazır hale gelmesi akabinde sisteme yönelik bir pilot uygulamanın başlatılması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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