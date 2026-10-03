TCMB'den NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi
Giriş: 03 Ekim 2026 - 12:11 Güncelleme:
TCMB'nin NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni vermesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre şirket, "ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı" hizmetlerini sunacak.
Kararın Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındığı bildirildi.
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