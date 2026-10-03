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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB'den NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni

        TCMB'den NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        NXT Elektronik'e faaliyet izni

        TCMB'nin NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni vermesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Karara göre şirket, "ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı" hizmetlerini sunacak.

        Kararın Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındığı bildirildi.

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