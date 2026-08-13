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        Haberler Ekonomi Para TCMB rezervlerinde artış

        TCMB rezervlerinde artış

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 13 milyar 918 milyon dolar artarak 178 milyar 366 milyon dolara çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 15:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Merkez Bankası rezervlerinde artış

        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 7 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 211 milyon dolar artarak 71 milyar 22 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 31 Temmuz'da 63 milyar 811 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri de 6 milyar 708 milyon dolar artışla 100 milyar 637 milyon dolardan 107 milyar 345 milyon dolara yükseldi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 13 milyar 918 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolardan 178 milyar 366 milyon dolara çıktı.

        TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        27.09.2024 63.566 93.824 157.390
        25.10.2024 65.894 93.504 159.398
        1.11.2024 66.614 93.005 159.619
        13.12.2024 65.307 98.175 163.482
        24.01.2025 68.232 99.328 167.560
        14.02.2025 72.475 100.677 173.152
        21.03.2025 74.785 88.328 163.114
        04.04.2025 76.422 77.838 154.261
        30.05.2025 83.164 70.026 153.190
        13.06.2025 86.543 72.744 159.289
        25.07.2025 85.223 86.625 171.848
        29.08.2025 87.326 91.031 178.357
        05.09.2025 90.931 89.176 180.107
        17.10.2025 111.169 87.273 198.442
        14.11.2025 107.389 80.043 187.432
        26.12.2025 116.894 76.978 193.872
        30.01.2026 133.753 84.405 218.158
        13.02.2026 132.199 79.586 211.784
        27.03.2026 100.049 55.290 155.339
        17.04.2026 112.647 61.821 174.467
        26.05.2026 105.992 53.234 159.226
        26.06.2026 94.954 54.251 149.205
        03.07.2026 97.742 61.952 159.694
        24.07.2026 100.210 62.396 162.606
        31.07.2026 100.637 63.811 164.448
        07.08.2026 107.345 71.022 178.366
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