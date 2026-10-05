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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TEKNOFEST Güneydoğu'da teknoloji tutkunları ile buluştu

        TEKNOFEST Güneydoğu'da teknoloji tutkunları ile buluştu

        Hepsiburada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde, 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, yapay zeka temelli teknolojileri, yeni nesil ürünleri ve hayatı iyileştiren çözümleriyle yerini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 14:46 Güncelleme:
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        TEKNOFEST Güneydoğu'da teknoloji tutkunları ile buluştu

        Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te bu yıl Güneydoğu etabındaki Şanlıurfa’da yerini alan Hepsiburada, günlük yaşamı kolaylaştıran yenilikçi çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Festival kapsamında yapay zeka temelli teknolojilerini ve yeni nesil ürünlerini tanıtan marka, interaktif oyun ve aktivasyon alanlarıyla kurguladığı standı ie yoğun ilgi gördü. HepsiJET’in doğa dostu elektrikli teslimat aracı, Hepsiburada Premium ve A Milli Basketbol Takımı sponsorluğu kapsamında kurgulanan oyun alanları, fotoğraf köşesi ve eğlenceli bilgi yarışmaları ise standın diğer bölümlerini oluşturdu.

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        Hepsiburada, TEKNOFEST kapsamında düzenlediği, Türkiye’den ve yurt dışından 512 takımdan 1.677 kişinin başvurusunu aldığı “Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması”nın kazananlarına da ödüllerini verdi. Lojistik ve son kilometre teslimatında kritik rol oynayan anahat optimizasyonu alanında yenilikçi modeller geliştirmek üzere yarışan ve dereceye giren takımlar ödüllerini TEKNOFEST Güneydoğu sahnesinde düzenlenen törenle teslim aldı. Toplam 370 bin TL’lik ödül havuzunda birinci olan TAYGAN takımı 150 bin TL'lik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alırken; ikinci olan LojiX takımı 120 bin TL, üçüncü olan KTT QuickSolver takımı ise 100 bin TL ödülün sahibi oldu.

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        GİRİŞİMCİ KADINLAR İÇİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ DİJİTAL DENEYİM

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğinde hayata geçirilen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü” kapsamında, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin e-ticaret ekosistemine katılımını destekleyen çalışmalar TEKNOFEST’te de ziyaretçilerle buluştu.

        Protokol kapsamında yıl boyunca farklı şehirlerde gerçekleştirilen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları Buluşuyor” etkinlikleriyle kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin e-ticaret alanındaki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesi, üretim ve satış süreçlerinin desteklenmesi ve dijital pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Bakanlık ve Hepsiburada iş birliğiyle kadın kooperatiflerine yönelik birebir danışmanlık ve çeşitli destek çalışmaları da yürütülüyor.

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        TEKNOFEST’te ise Bakanlık standında ziyaretçilere girişimcilik ve teknoloji odağında özel bir dijital deneyim sunuldu. “Marka Pusulası” alanında ziyaretçiler, yanıtladıkları kısa sorular doğrultusunda yapay zekâ desteğiyle iş fikirlerini şekillendirme fırsatı bulurken; “Türkiye’nin Kadın Girişimciliği Haritası” ekranında Türkiye’nin 7 bölgesinden Hepsiburada’nın e-ticaret ekosisteminde yer alan kadın girişimcilerin öne çıktığı kategoriler ve ürettikleri ürünleri keşfetti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada’nın kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik iş birliği, teknoloji ve yapay zekâ destekli interaktif bir deneyimle TEKNOFEST ziyaretçilerine aktarıldı.

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        #TEKNOFEST
        #hepsiburada
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