Tera'dan Pusula Finans Holding açıklaması

Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Finans Holding A.Ş. paylarının ve Pusula Finans Holding ile hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına ilişkin sürece yönelik yeni bir açıklama yaptı.

KAP'a yapılan açıklamada, daha önce taraflar arasında planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda mutabakata varıldığı hatırlatıldı.

DEVRALMA PLANINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Tera, son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı haber ve gelişmeler nedeniyle yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığını belirtti.

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Açıklamada, söz konusu gelişmelerin Pusula Finans Holding ve bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız nitelikte olduğu ifade edildi. Bu nedenle Tera Grubu'nun planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik meydana gelmediği vurgulandı.

FİNANSAL HİZMETLERDE BÜYÜME STRATEJİSİ

Tera, planlanan devralmaya ilişkin değerlendirmesinin Pusula Finans Holding ve bünyesindeki şirketlerin faaliyet alanları, kurumsal kapasiteleri ve finansal altyapılarının yanı sıra Tera Grubu'nun uzun vadeli büyüme stratejisine sağlayabilecekleri katkı üzerinden yapıldığını bildirdi.

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Açıklamaya göre işlem, Tera Grubu'nun sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet alanlarındaki faaliyetlerini genişletme ve ölçeğini artırma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Tera, farklı finansal hizmetlerin güçlü ve entegre bir yapı altında bir araya getirilmesini de uzun vadeli stratejisinin unsurlarından biri olarak gösterdi.

İŞLEM İZİNLERE BAĞLI

Tera Grubu, daha önce kamuoyuna açıklanan mutabakat doğrultusunda devralma sürecinin devam ettiğini açıkladı.

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İşlemin tamamlanmasının, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasının yanı sıra taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu belirtildi.

Tera, finansal hizmetler alanındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik uzun vadeli stratejik yaklaşımında herhangi bir değişiklik bulunmadığını bildirdi.