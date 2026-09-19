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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "Eşel mobil sistemi kaçınılmaz"

        TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "Eşel mobil sistemi kaçınılmaz"

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşı hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor" dedi. Palandöken, akaryakıt zamlarının geçici süreyle pompa fiyatlarına yansıtılmaması için eşel mobil sisteminin uygulanması çağrısında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 15:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Eşel mobil sistemi kaçınılmaz"

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki artışla ilgili çağrıda bulundu.

        Akaryakıt zamlarının vatandaşın ve ulaştırma sektöründeki esnafın üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu belirten Palandöken, "Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşı hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Bu suretle mümkün değil fiyatların gerilemesi. Artık biliyorsunuz mevsimin sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte bakliyat mevsimi başlayacak. Fiyatların yine biraz daha yükselmesi beklenti içerisinde. Dolayısıyla bunların halledilebilmesi için bu petroldeki zamların Eşel mobil sistemiyle en azından geçici bir süre, vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım. Yoksa artık benzin pompaları insanlar baktığı zaman, o üç haneli rakamları gördüğü zaman artık dördüncüsü, beşincisi yanına koyulur gibi sanki o petrol aldıkları istasyonlardaki pompaları dikkatlerini çevirmiş vaziyette" dedi.

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        Akaryakıt zamlarının A'dan Z'ye tüm ürün ve hizmetlere yansıyarak enflasyonu körüklediğine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bunun için yapılması gereken şeylerin bir an evvel yapılması lazım. Yoksa bu enflasyonla mücadele eden halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak. Yoksa bu şekilde enflasyon da düşemez. Aynı şekilde insanlar da dolmuşa bindiği zaman aldıkları maaşla orantılasa iki vasıta değiştiren insan. Otobüslerde, halk otobüslerinde, kamyonlar, navlunda artık her gelen zammın ne kadar etkilediğini vatandaş da görüyor. Mevsimin en bol ayında bile insanlar alışveriş yaparken kuşku duyuyor. Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar, yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Bunun için navlunun ücretleriyle ilgili artışlarda vatandaşa hem de bu işletmeleri işleten esnafa da önemli yük oluyor. Bunların bir an evvel mümkün olduğu ölçekte hemen halledilmesi lazım gelen şey. Yoksa bu fiyatların düşmesi veyahut vatandaşın rahatlaması temin edilemez. Yani çocuklarınızı okula götürürken servis aracı, daha dün alınan fiyatlar, bugün pompaya gelen zam, aynı şekilde vatandaşın cebinden çıkan para. Bu işleyişi durdurmak lazım. Bu sıkıntının önlenmesi lazım."

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        #akaryakıt
        #zam
        #eşel mobil
        #TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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