THY Yönetim Kurulu Başkanı Şeker'den İstanbul Havalimanı'nın 4. pistine ilişkin açıklama

THY Yönetim Kurulu Başkanı Şeker, İstanbul Havalimanı'nın 4. bağımsız pistinin hizmete açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin küresel havacılıktaki yükselişine güç katacak önemli bir yatırımı daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul Havalimanı'nın 4. bağımsız pistinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılması, havacılık altyapımızın gücünü, ülkemizin büyük hedeflerini ve geleceğe duyduğumuz güveni bir kez daha ortaya koymuştur. Türk Hava Yolları olarak yeni pistin sağlayacağı ilave kapasite ve operasyonel verimlilikle, İstanbul'u dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline getirme hedefimize daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz."

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Şeker, stratejik yatırımın ülkeye, millete ve Türk havacılığına hayırlı olmasını dileyerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.