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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanı Bolat'tan Gümrük Birliği açıklaması: Gümrük Birliği'nin temel prensipleri korunacak

        Ticaret Bakanı Bolat'tan Gümrük Birliği açıklaması: Gümrük Birliği'nin temel prensipleri korunacak

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB'nin 150 Euro altı paketlere 3 Euro gümrük vergisi kararına rağmen, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin sınır ötesi e-ticaretteki temel prensiplerinin korunacağını bildirdi. Bakanlık, AB'nin 1 Temmuz itibarıyla üçüncü ülkelerden gelen 150 Euro altındaki e-ticaret gönderileri için paket başına 3 Euro vergi uygulamasını başlattığını, düzenlemenin 1 Temmuz 2028'e kadar süreceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 11:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Bolat'tan "Gümrük Birliği" açıklaması

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin (AB), değeri 150 Euro'ya kadar olan ve AB dışından üye ülkelere ithal edilen düşük değerli paketler için geçici olarak 3 Euro gümrük vergisi uygulaması kararına karşın Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin temel prensiplerinin sınır ötesi e-ticaret alanında da korunacağını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB'nin, üçüncü ülkelerden gelen 150 Euro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırarak, kalem başına 3 Euro gümrük vergisi uygulamasının 1 Temmuz'da yürürlüğe girdiği belirtildi.

        Uygulamanın AB Gümrük Veri Merkezinin kurulacağı 1 Temmuz 2028'e kadar süreceği kaydedilen açıklamada, söz konusu tarih itibarıyla basitleştirilmiş uygulamanın tamamen kaldırılacağı ifade edildi.

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        TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ KAZANIM

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bolat, AB ile sınır ötesi e-ticarette Gümrük Birliği kazanımlarını korumak için Türkiye adına müzakereleri yürüttüklerine dikkati çekerek, "Ticaret Bakanlığı, AB tarafından söz konusu düzenleme hazırlıklarının başlatıldığı ilk günden itibaren, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin hukuki kazanımlarının korunması amacıyla, AB Komisyonu nezdinde yoğun diplomatik ve teknik girişimlerde bulunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

        Bolat, yürüttükleri çalışmaların sonucuna ilişkin şu bilgileri verdi:

        "AB Komisyonu tarafından, Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan ve 'A.TR dolaşım belgesi' eşliğinde AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ürünlerin, H1 gümrük beyannamesi kapsamında, kolaylaştırılmış usulle tercihli rejimden yararlanmaya devam edebileceği bildirilmiştir. Böylece, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin temel prensiplerinin sınır ötesi e-ticaret alanında da korunması yönünde önemli bir kazanım sağlanmıştır."

        İŞLEM ÜCRETİ MUAFİYETİ İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

        Bakanlığın yalnızca mevcut hakların korunmasına yönelik girişimlerde bulunduğu gibi, düşük değerli e-ticaret gönderilerinde tercihli rejimin uygulamada kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli teknik altyapı çalışmalarını da eş zamanlı yürüttüğünü ifade eden Bolat, bu kapsamda, 150 avro altındaki e-ticaret gönderileri için hızlı kargo operatörleri tarafından kolaylaştırılmış "A.TR dolaşım belgesi" düzenlenmesine imkan sağlayacak teknik sistemin oluşturulduğunu bildirdi.

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        Bakan Bolat, uygulamaya ilişkin hazırlıkların da en kısa sürede tamamlanacağına işaret ederek, "AB ile kurulan kolaylaştırılmış sistemin, etkili, e-ihracatçılarımıza külfet yüklemeyecek, AB içerisinde yeknesak ve pratik şekilde planlanması için de temaslara devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Bu kapsamda, AB tarafından e-ticarette kullanılan "H7 gümrük beyannamesi" kapsamında da "A.TR dolaşım belgesinin" kullanılabilmesini sağlayacak kalıcı ve daha güçlü bir çözümün hayata geçirilmesi amacıyla AB Komisyonu ile teknik çalışmaları da kesintisiz şekilde sürdüreceklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

        "Diğer taraftan, AB tarafından ilerleyen dönemde yürürlüğe konulması planlanan işlem ücreti (handling fee) uygulamasından ülkemizin muaf tutulmasına yönelik girişimlerimiz de kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamındaki ileri düzey entegrasyonu ile ürün güvenliği ve gümrük mevzuatındaki yüksek uyum seviyesi dikkate alındığında, ülkemizin bu uygulamadan muaf tutulmasının haklı ve gerekli olduğunu AB Komisyonu nezdinde her düzeyde dile getiriyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın ve e-ihracatçılarımızın AB pazarındaki rekabet gücünü koruyacak, Gümrük Birliği'nin sağladığı kazanımları güçlendirecek ve sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacak tüm girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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