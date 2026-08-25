Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Suriye ile ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar"

AA muhabirinin, Bakan Bolat ve Türk iş insanlarından oluşan heyetten derlediği bilgilere göre, Bolat Suriye'yi ziyaret edecek.

Bakanlık koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) organizasyonunda düzenlenen programda, iki ülkenin iş insanları bir araya gelecek. Bakan Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışına da katılacak ve fuar kapsamında kurulan stantları ziyaret edecek.

"ÖNCELİĞİMİZ TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ "KAZAN-KAZAN" İLKESİYLE GELİŞTİRMEK"

Bolat, AA muhabirine, söz konusu fuarın iki ülkenin ticari ilişkilerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Suriye ile ticari ilişkilerin "kazan-kazan" ilkesiyle sürekli ve sürdürülebilir bir zeminde geliştirilmesinin temel önceliklerden olduğunu belirten Bolat, "Bu güçlü zeminin ekonomilerimize de yansıdığını müşahede ediyoruz. İki ülke arasında ticaret hacmimiz yıllık yaklaşık 3,7 milyar dolara ulaştı." dedi.

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Bolat, fuarın Suriye'nin en sürdürülebilir ve prestijli uluslararası ticaret organizasyonu olduğunu vurguladı.

Fuara geçen yıl 44 ülkeden 800'den fazla firma ve 2 milyonu aşkın kişinin katıldığını belirten Bolat, "Biz de geçen yıl 33 firmamızla yer aldık, bu yıl da yine güçlü bir katılım kaydediyoruz. Açılışını bizzat gerçekleştireceğim programda, Türk ve Suriyeli iş insanlarını bir araya getirerek masa toplantıları düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Bolat, fuarda Türkiye'nin 120 metrekarelik standının bulunacağını, burada yöresel ürünlerin tadım organizasyonlarından halk oyunlarına ve diğer kültürel faaliyetlere kadar birçok etkinliğin gerçekleşeceğini ifade etti.

Fuarın ilişkileri, güveni ve işbirliğini güçlendirmeye de katkı sunacağına işaret eden Bolat, "Türkiye olarak komşumuz Suriye ile ticaretin, yatırımların, kurumsal iletişimin ve insanlar arasındaki iletişimin karşılıklı ve sürdürülebilir bir ilişki zemininin beslenmesini önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bolat, programın Halep ayağına da özel önem verdiklerini, bu kapsamda Şeyh Neccar Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edeceklerini ve kentteki iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceklerini, böylece sahadaki üretim ve yatırım olanaklarını yerinde değerlendireceklerini ve işbirliği imkanlarını ele alacaklarını dile getirdi.

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Türkiye'nin Suriye pazarının ihtiyaç duyduğu çok sayıda önemli üründe üretim ve tedarik kapasitesi sunduğuna dikkati çeken Bolat, "Bu yetenek altyapı ve üstyapıdan inşaata, enerjiden lojistiğe, gıda ve tekstilden makineye, kimyadan sağlık hizmetleri ve teknolojiye kadar çok geniş bir alanda Türk ve Suriyeli iş insanlarının birlikte değerlendirebileceği olanaklar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Suriye'deki ekonomik sistemin yeniden canlanması ve üretim kapasitesinin artırılmasının, yeni ticaret ve yatırım imkanlarının ortaya çıkmasını sağladığını söyledi.

Bu güçlü ivmeyi gelecek dönemde daha da ileri taşımak istediklerini aktaran Bolat, 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bolat, Türkiye'nin bu noktadaki avantajlarının yakınlığı, güçlü ve çeşitlendirilmiş üretim yapısı, lojistik olanakları ve özel sektörün pazarlardaki deneyimi olduğunu ifade etti.

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"İKİ ÜLKENİN ÜÇÜNCÜ PAZARLARDA BİRLİKTE HAREKET EDEBİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Suriye'yi birlikte değer üretecekleri bir ortaklık alanı olarak değerlendirdiklerini kaydeden Bolat, şunları kaydetti:

"Bir şirketin Türkiye'den gerçekleştireceği tedarikin, Türk üreticisinin yeni bir pazar açmasını, bir Türk firmasının Suriye'de yapabileceği yatırımın bir firmaya yeni bir iş imkanı sağlamasını ve iki ülkenin üçüncü pazarlarda birlikte hareket edebilmesini istiyoruz."

Bolat, iki ülke özel sektörleri arasındaki ilişkiyi daha kapsamlı bir yapıya kavuşturmak istediklerini anlattı.

Anlaşmalar, ortaklıklar ve proje perspektifinin önemine dikkat çeken Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki dönemde iki ülkenin özel sektörleri arasındaki ilişkilerin yalnızca al-sat ilişkisiyle sınırlı kalmayarak daha kapsamlı bir şekilde kazan-kazan modeliyle gelişmesini arzu ediyoruz. Distribütörlük ve tedarik anlaşmalarının yanı sıra ortak yatırımların, yerel üretim modellerinin ve uzun vadeli ticari ortaklıkların önemli bir potansiyel taşıdığını düşünüyoruz. Bu fuarda atılacak her imzayı, yapılacak her iş birliğini ve kurulacak her yeni işi önemli görüyoruz. Nihai hedefimiz, burada başlayan toplantıların fuar sonrasında da devam eden uzun vadeli ekonomik ortaklıklara dönüşmesi. Bu anlamda organizasyonun temel amaçlarından biri de bugün kurulacak iletişimlerin yarının ortak yatırımlarına, üretim anlaşmalarına, ihracat bağlantılarına ve yeni iş kurulumlarına dönüştürülebilmesine olanak sağlamaktır."