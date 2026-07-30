Ticaret Bakanlığı'ndan yasa dışı şans oyunları reklamlarına sıkı düzenleme: 1 Ağustos'ta başlıyor

Ticaret Bakanlığı, reklam ve ticari uygulamalarda tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, dijital mecralarda güvenilir reklam ortamını güçlendirmek ve hukuka aykırı tanıtımlarla mücadeleyi artırmak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemenin 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu.

1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, reklam yasağının kapsamı genişletildi. Buna göre, yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da yasak kapsamına alındı.

YASAĞIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Düzenlemeyle birlikte falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere yönelik reklamlar ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına ilişkin reklam yasağı da daha geniş bir çerçevede uygulanacak.

Bakanlık, yeni uygulamayla tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önüne geçilmesini, yanıltıcı reklamların engellenmesini ve dijital platformlarda daha güvenilir bir reklam ortamının oluşturulmasını hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerin etkin, yaygın ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.