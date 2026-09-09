Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yetiştirmesi 10 dişi ve 7 erkek olmak üzere toplam 17 safkan Arap koşu tayını elektronik ihale yöntemiyle satışa çıkaracak.

İhale, TİGEM’in elektronik satış platformu üzerinden gerçekleştirilecek. 21 Eylül 2026’da başlayacak ihale, 25 Eylül 2026’da sona erecek.

TAYLAR İHALE ÖNCESİNDE GÖRÜLEBİLECEK

İhaleye konu tayların özelliklerine TİGEM’in internet sitesi üzerinden veya elektronik satış platformuna kayıt olunarak ulaşılabilecek. Taylar, ihale tarihinden bir hafta öncesinden başlayarak ihale tarihine kadar Anadolu Tarım İşletmesi’nde görülebilecek.

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İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminat vermesi gerekiyor. Elektronik satış platformu üzerinden teklif vermek isteyen müşterilerin de ilan edilen süre içinde sisteme kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlaması ve TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması şartı aranıyor.

Kayıt işlemi onaylanmayan kullanıcılar sisteme erişemeyecek ve teklif veremeyecek.

İhaleye ilişkin vergi, ihale karar pulu, sözleşme damga vergisi, resim, harç, yasal ödemeler ve diğer sözleşme giderleri alıcıya ait olacak.

TİGEM, iktisadi devlet teşekkülü statüsünde bulunması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değil. Satış ihalesi olması nedeniyle Kamu İhale Kanunu kapsamına da girmeyen ihale, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

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İhale, e-taysatis.tigem.gov.tr adresindeki elektronik satış platformu üzerinden yapılacak.

Tayların satışını gerçekleştirecek Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde bulunuyor.