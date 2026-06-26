TMSF'nin görevlendirilmesinin ardından DİTAŞ ve PET GAZ’da üretim ve sevkiyat kesintisiz sürüyor

TMSF’nin kayyum olarak görevlendirildiği DİTAŞ ve PET GAZ’da çalışmaların kesintisiz devam ettiği bildirildi. Şirketlerde üretimin üç vardiya esasına göre sürdürüldüğü, akaryakıt ve LPG ürünlerinin bayilere sevkiyatında herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

Nitekim DİTAŞ KAP'a yaptığı açıklamada, şirket faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, tedarik zincirinin güvenli şekilde işletildiğini, üretim, depolama ve dağıtım süreçlerinin TMSF yönetiminde yakından takip edildiğini ifade etti.

Şirketlerde istihdamın korunmasına öncelik verildiği, çalışanların görevlerine devam ettiği, iş ortakları, tedarikçiler, müşteriler ve diğer paydaşların haklarının gözetildiği kaydedildi.