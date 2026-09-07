Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.121,78 %0,78
        DOLAR 48,4332 %-0,01
        EURO 56,3330 %0,14
        GRAM ALTIN 6.869,54 %-0,42
        BITCOIN 79.517,00 %-0,50
        FAİZ 39,57 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 102,62 %-0,50
        GBP/TRY 65,6066 %0,19
        EUR/USD 1,1623 %0,08
        BRENT PETROL 95,32 %0,85
        ÇEYREK ALTIN 11.231,70 %-0,42
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trende boş yer açılınca bildirim gelecek

        Trende boş yer açılınca bildirim gelecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan "Boş Yer Takip Butonu" özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 12:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trende boş yer açılınca bildirim gelecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında “Boş Yer Takip Butonu” özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yolcuların bilet bulamadıkları trenler için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak trenlerde iade, iptal veya başka nedenlerle yer açıldığında uyarılma talebinde bulunabileceklerini bildirdi. Uraloğlu, “Bilet bulamayan yolcularımız, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde sistemsel ve otomatik olarak bilgilendirilecek” dedi.

        REKLAM

        Yeni uygulamayla bilet bulamayan yolcuların seyahat etmek istedikleri tren için uyarı talebi oluşturabileceğini kaydeden Uraloğlu, “Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz. Dijital imkânları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve seyahat planlamalarını daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz.” dedi.

        TCDD Taşımacılık AŞ’nin e-Belge dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Bilet ve e-Fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, e-Bilet uygulamasıyla yolcuların bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen “Yolculuk Bilgilendirme” e-postasındaki PDF dokümanda yer alan bağlantı üzerinden e-Biletlerine ulaşabileceğini söyledi.

        REKLAM

        E-Fatura uygulamasıyla da taşımacılık hizmetlerinden yararlanan müşterilerin faturalarına dijital ortamda erişebileceğini kaydeden Uraloğlu, uygulamanın fatura oluşturma, iletme ve arşivleme süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sağladığını belirtti.

        Uraloğlu, “Kâğıt, baskı ve fiziksel arşivleme ihtiyacını azaltarak hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, dijital imkânlardan daha fazla yararlanarak demiryolu hizmetlerimizi vatandaşlarımız her yerden, her zaman ulaşılabilir ve işlemleri, daha hızlı, kolay, verimli ve çevreci hale getirmek. Bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1.554 e-fatura düzenlendi” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tren
        #tcdd
        #bilet bildirimi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Serhat Kılıç'a veda
        Serhat Kılıç'a veda
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        "Sınır ötesi kapan" sonuç verdi: 657 firari Türkiye'ye getirildi
        "Sınır ötesi kapan" sonuç verdi: 657 firari Türkiye'ye getirildi
        Down sendromlu Emir Enes hem lösemi hem şekerle savaşıyor
        Down sendromlu Emir Enes hem lösemi hem şekerle savaşıyor
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Okan Buruk'tan Batrakov'a özel ilgi!
        Okan Buruk'tan Batrakov'a özel ilgi!
        Darp edilen kadını kurtarmak isterken bıçaklandı!
        Darp edilen kadını kurtarmak isterken bıçaklandı!
        Nike'ta 18 yıl sonra bir ilk
        Nike'ta 18 yıl sonra bir ilk
        Filenin Sultanları Avrupa basınında!
        Filenin Sultanları Avrupa basınında!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Almanya'da AfD depremi
        Almanya'da AfD depremi
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        Kastamonu'da 105 metrekarelik keşif! Çok iyi korunmuş
        Kastamonu'da 105 metrekarelik keşif! Çok iyi korunmuş