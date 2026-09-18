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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK'te görevden alma ve atama

        TÜİK'te görevden alma ve atama

        Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alındı. Metin'den boşalan TÜİK Başkan Yardımcılığı koltuğuna Cihat Erce İşbaşar atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 07:51 Güncelleme:
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        TÜİK'te görevden alma ve atama

        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        TÜİK Başkan Yardımcılığı görevine Cihat Erce İşbaşar atandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmî Gazete’de yürürlüğe girdi.

        Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alındı. Metin'den boşalan TÜİK Başkan Yardımcılığı koltuğuna Cihat Erce İşbaşar atandı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ tayin edildi.

        Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine ise Fatih Dulkan getirildi.

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        #TÜİK
        #atama
        #Resmi Gazete
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