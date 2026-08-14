Türk Altın İşletmeleri ve AzerGold'dan stratejik iş birliği adımı

Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Türk Altın İşletmeleri, Azerbaycan'ın devlet iştiraki AzerGold ile kapsamlı iş birliği için görüşmelere başladı.

Şirketten 11 ağustosta Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, söz konusu iş birliği kapsamında taraflar arasında görüşmelerin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, iş birliği kapsamında şirket tesislerinin kapasite kullanım oranlarının optimize edilmesinin ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

KAP açıklamasının tamamı şöyle:

Şirketimiz, büyüme stratejileri ve üretim kapasitesinin en yüksek verimlilikle değerlendirilmesi hedefleri doğrultusunda, Azerbaycan'ın altın madenciliği alanında lider konumda bulunan şirketi AzerGold CJSC ile genel kapsamlı bir iş birliği yapmak üzere görüşmelere başlamıştır.

Bu potansiyel iş birliği, Şirketimizin uluslararası pazarlardaki operasyonel yetkinliğini artırma, bölgesel sinerji yaratma ve küresel ölçekteki stratejik konumunu pekiştirme vizyonuna önemli katkı sağlayacaktır. Söz konusu hamle ile tesislerimizin kapasite kullanım oranlarının optimize edilmesi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ivme kazandırılması amaçlanmaktadır.

Sürece ve taraflar arasında varılacak nihai anlaşmalara ilişkin gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri uyarınca ilgili aşamalarda kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.