Türk Altın, Sındırgı Maden İşletmeleri’nin tamamını devraldı

Türk Altın İşletmeleri A.Ş., Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamını devraldığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre işlem, KDV ve vergiler dahil 65,5 milyon dolar bedelle ve peşin olarak tamamlandı.

KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Şirketimizin 04.05.2026 tarih ve 2026/87 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 25.06.2026 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında; Balıkesir ve Bilecik illerinde bulunan toplam altı adet IV. Grup işletme ruhsatı ile Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde faaliyet gösteren cevher işleme tesisinin satın alınmasına yönelik olarak 69.900.000 ABD doları bedel üzerinden Mutabakat Zaptı imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştur.

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Söz konusu işlem kapsamında yürütülen hukuki, mali, teknik ve operasyonel incelemeler ile değerleme çalışmaları sonucunda, işlemin maden ruhsatları, tesis ve ilgili taşınmazların doğrudan satın alınması yerine, söz konusu varlıkları bünyesinde bulunduran Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş.'nin paylarının tamamının devralınması suretiyle gerçekleştirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

Değerleme çalışmaları ile hukuki, mali, teknik ve operasyonel incelemeler dikkate alınarak yürütülen müzakereler sonucunda, daha önce 69.900.000 ABD doları olarak öngörülen işlem bedeli, KDV ve vergiler dâhil toplam 65.500.000 ABD doları olarak kesinleşmiştir.

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Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.09.2026 tarihli kararı doğrultusunda, Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş.'nin 996.901.887 TL tutarındaki sermayesini temsil eden payların tamamının; pay sahipleri Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Muzaffer Özdemir ve Proje A İnşaat Mühendislik Müteahhitlik Mimarlık Proje Danışmanlık Ticaret A.Ş.'den devralınmasına ilişkin Pay Devir ve Satın Alma Sözleşmesi 10.09.2026 tarihinde imzalanmıştır.

Pay Devir ve Satın Alma Sözleşmesi kapsamında pay devir işlemleri 10.09.2026 tarihinde tamamlanmış olup, Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamı Şirketimiz tarafından devralınmıştır. Böylelikle, Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş. bünyesinde bulunan madencilik faaliyetleri ve bunlara bağlı varlıklar Şirketimizin kontrolüne geçmiştir.

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Sözleşme kapsamında devralınan varlıklar; toplam altı adet maden ruhsatı ve 108 adet taşınmazın yanı sıra, madencilik faaliyetlerinde kullanılan cevher işleme tesisi, atık depolama tesisi, makine ve ekipmanlar, tesisat, demirbaşlar ile diğer taşınır ve taşınmaz işletme varlıklarını kapsamaktadır.

Ayrıca, işlem kapsamında edinilen maden varlıklarına ilişkin UMREK raporlarına göre, toplam rezervin yaklaşık 76.049 ons altın ve 1,8 milyon ons gümüş olduğu öngörülmektedir. Söz konusu rezerv potansiyeli ve devralınan işletme altyapısı ile birlikte değerlendirildiğinde, işlemin Şirketimizin madencilik faaliyetleri ve varlık portföyünün geliştirilmesine önemli katkı sağlaması beklenmektedir.

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