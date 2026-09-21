Türk tasarımcılar Trendyol Luxe’te buluşuyor

Yeni bir adım olarak hayata geçirilen Luxe, Trendyol uygulaması içerisinde tasarım dili ve marka dünyasıyla ayrışan özel bir alan sunuyor.

Yeni uygulamanın kullanıcı deneyiminin, klasik ürün listeleme yaklaşımının ötesinde seçki ve keşif odaklı olarak tasarlandığı belirtiliyor. Markalara özel sayfalar, kombini tamamlama deneyimi, daha güçlü içerik standartları ve editoryal yaklaşım sayesinde kullanıcılar yalnızca aradıkları ürüne değil, markaların dünyasına ve farklı stil önerilerine de ulaşabiliyor.

“ ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİ ZENGİNLEŞTİRİYORUZ”

Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Trendyol Luxe’e ilişkin şunları söyledi:

“Trendyol olarak teknolojiyi yalnızca alışverişi kolaylaştıran bir araç değil, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak onlara farklı deneyimler sunmamızı sağlayan temel güçlerden biri olarak görüyoruz. Günümüzde kullanıcılarımızın beklentileri de değişiyor; yalnızca ürüne ulaşmak değil, keşfetmek, markanın dünyasını tanımak ve kendilerine özel bir deneyim yaşamak istiyorlar.

Trendyol Luxe tam da bu anlayışla, teknoloji altyapımızla destekleyerek hayata geçirdik. Kişiselleştirme 2.0’ olarak tanımladığımız yeni aşamada, kullanıcıların yalnızca ne aradığını değil, ne keşfetmek isteyebileceğini de anlamaya odaklanıyoruz. Luxe’te de bu teknoloji gücünü içerik ve keşifle bir araya getirerek daha kişisel ve ilham veren bir alışveriş deneyimi oluşturmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde marka ve ürün dünyamızı genişletirken, içerik ve teknoloji yatırımlarımızla Luxe deneyimini geliştirmeye ve farklı ilgi alanlarına göre özelleştirmeye devam edeceğiz. İlerleyen aşamalarda ise bu deneyimi uluslararası kullanıcılara da açarak Türkiye’nin tasarım gücünü daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz.”