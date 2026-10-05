Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 12.430,68 %1,31
        DOLAR 49,1570 %0,04
        EURO 55,0820 %-0,46
        GRAM ALTIN 6.544,07 %0,02
        BITCOIN 85.758,00 %-0,07
        FAİZ 39,74 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 96,56 %1,22
        GBP/TRY 64,9751 %-0,21
        EUR/USD 1,1197 %-0,52
        BRENT PETROL 100,92 %-0,97
        ÇEYREK ALTIN 10.699,55 %0,02
        Haberler Ekonomi Teknoloji Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ikinci kez GSMA Yönetim Kurulu’na seçildi

        Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ikinci kez GSMA Yönetim Kurulu’na seçildi

        Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, binden fazla mobil operatör ve şirketi bir araya getiren Dünya GSM Birliği GSMA'nın Yönetim Kurulu'na ikinci kez seçildi. Aynı zamanda GSMA Teknoloji Grubu Başkanlığı görevini yürüten ve 5 Ekim'de Yeni Delhi'de yapılan Teknoloji Grubu toplantılarına başkanlık eden Koç, "Böylesine önemli bir organizasyonun yönetim kuruluna yeniden seçilmekten ötürü büyük gurur duyuyorum. Türkiye'nin teknoloji gücü ve Turkcell'in birikimi ışığında, sektörümüzün gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 17:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ikinci kez GSMA Yönetim Kurulu'na seçildi

        Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Dünya GSM Birliği GSMA’nın Yönetim Kurulu’na yeniden seçildi. Koç, dünyanın önde gelen mobil operatörlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 26 üyeli kurulda 1 Ocak 2027-31 Aralık 2028 tarihleri arasında görev yapacak.

        GSMA’nın stratejik yol haritasını belirleyen Yönetim Kurulu, mobil iletişim sektörünün ortak gündeminin şekillenmesinde önemli bir rol üstleniyor. Dr. Ali Taha Koç’un ikinci kez yönetim kuruluna seçilmesi, Turkcell’in küresel mobil ekosistemdeki temsilinin yanı sıra Türkiye’nin teknoloji ve mobil iletişim alanındaki deneyiminin uluslararası platformlara taşınması açısından da önem taşıyor.

        REKLAM

        GSMA Yönetim Kurulu’nda ikinci dönem görev yapacak olmaktan ötürü büyük gurur duyduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: “Bugün sektörümüz yapay zekâdan otonom şebekelere, 5G ve 6G’den siber güvenliğe kadar büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu başlıklar tek bir operatörün ya da tek bir ülkenin gündemiyle sınırlı değil. GSMA, ortak sorunlara ortak akılla, ortak standartlarla ve güçlü iş birlikleriyle çözüm üretmek açısından çok kritik bir role sahip. Turkcell olarak GSMA çatısı altında sektörün geleceğinin şekillenmesine doğrudan katkı veriyoruz.

        Teknoloji yetkinliğimizi ve sahada hayata geçirdiğimiz uygulamaları küresel ekosistemle paylaşırken, dünyadaki birikimi de ülkemize taşıyoruz. Bu görev gerek Turkcell’in gerekse Türkiye’nin küresel ölçekte daha güçlü temsil edilmesi açısından da önemli bir sorumluluk. Hedefimiz Turkcell ve GSMA arasındaki 30 yıla yaklaşan stratejik ilişkiyi daha da geliştirmek. Türkiye’nin teknoloji gücü ve markamızın birikimiyle, sektörün gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, şahsımı bir kez daha bu anlamlı göreve layık gören tüm GSMA yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum.”

        REKLAM

        Dr. Ali Taha Koç, GSMA Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra temmuz ayından bu yana GSMA Teknoloji Grubu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Genel Müdür Koç, 5 Ekim’de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gerçekleşen Teknoloji Grubu toplantılarına da başkanlık etti.

        GSMA Teknoloji Grubu, şebekelerin geleceğinden global standartlara, teknoloji mimarisinden sektör içi iş birliklerine kadar mobil iletişimin gelişiminde kritik öneme sahip başlıklarda çalışmalar yürütüyor ve GSMA Yönetim Kurulu’na destek veriyor.

        Dünya genelindeki binden fazla mobil operatörü ve sektörün farklı paydaşlarını bir araya getiren GSMA, politika, teknoloji ve birlikte çalışabilirlik alanlarında sektöre öncülük ediyor. Kuruluş aynı zamanda MWC (Mobil Dünya Kongresi) ve M360 etkinlikleriyle mobil iletişim ekosisteminin en önde gelen küresel buluşma platformlarına imza atıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali Taha Koç
        #turkcell
        #GSMA
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!