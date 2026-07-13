Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.072,42 %-1,74
        DOLAR 47,0018 %0,04
        EURO 53,6285 %-0,03
        GRAM ALTIN 6.067,52 %-2,54
        FAİZ 40,93 %0,44
        GÜMÜŞ GRAM 87,63 %-3,16
        BITCOIN 62.545,00 %-2,52
        GBP/TRY 62,8861 %-0,17
        EUR/USD 1,1402 %-0,12
        BRENT 79,43 %4,50
        ÇEYREK ALTIN 9.920,40 %-2,54
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin AB ihracatı ilk 6 ayda yüzde 4,7 arttı

        Türkiye'nin AB ihracatı ilk 6 ayda yüzde 4,7 arttı

        Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 54 milyar 558 milyon dolara ulaştı. En yüksek ihracat otomotiv sektöründen gerçekleşirken, Almanya en büyük pazar olmayı sürdürdü. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümün Türkiye'yi Avrupa için stratejik üretim ve ihracat üssü konumuna taşıdığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 17:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AB'ye ihracat yüzde 4,7 arttı

        Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatı, ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 4,7 artarak 54 milyar 558 milyon dolara ulaştı.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 6 ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 131 milyar 356 milyon dolardan 136 milyar 58 milyon dolara yükseldi.

        Söz konusu dönemde AB ülkelerine ihracat yüzde 4,7 artışla 52 milyar 118 milyon dolardan 54 milyar 558 milyon dolar seviyesine çıktı.

        AB'ye en yüksek ihracatı 15 milyar 569 milyon dolarla otomotiv endüstrisi yaparken onu 7 milyar 153 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 4 milyar 767 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 4 milyar 181 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller izledi.

        REKLAM

        Ocak-haziran döneminde AB ülkeleri arasında en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye ihracat yüzde 4,3 artarak 10 milyar 117 milyon dolara yükseldi. Almanya'yı 6,8 milyar dolarla İtalya, 5,6 milyar dolarla İspanya, 5,3 milyar dolarla Fransa, 3,7 milyar dolarla Romanya izledi.

        Avrupa Birliği ülkelerine en fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı. Bu şehirden en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. Yılın ilk yarısında İstanbul'dan Almanya'ya 3 milyar 885 milyon 729 bin dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı sırasıyla İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda izledi.

        Romanya, Türkiye'nin ihracat yaptığı Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk 5'te yer almayı sürdürdü. Söz konusu dönemde İstanbul'dan Romanya'ya 1 milyar 258 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

        Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ticari entegrasyonun daha da derinleşmesi öngörülüyor

        Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkiler, karşılıklı ticaret hacmi, yatırım akışları ve üretim entegrasyonu sayesinde her geçen yıl daha stratejik bir nitelik kazanıyor.

        Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olmayı sürdüren AB, özellikle otomotiv, makine, kimya, tekstil ve beyaz eşya gibi sektörlerde Türk üreticileri için temel pazar konumunu korurken, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan yeniden yapılanma süreci de Türkiye'nin Avrupa'nın güvenilir üretim ve tedarik merkezi olma potansiyelini güçlendiriyor.

        REKLAM

        Uzmanlar, yeşil ve dijital dönüşüm, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve olası Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin iki taraf arasındaki ticari entegrasyonu daha da derinleştirebileceğine dikkati çekiyor.

        AVRUPA TEDARİKİNDE TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Avrupa ülkelerinin tedarik zincirlerini yakın ve güvenilir coğrafyalara kaydırma eğiliminde olduğunu ve bunun da Türkiye'yi doğal bir üretim ve ihracat üssü haline getirdiğini belirtti.

        Bugün dünyanın son derece zorlu ve belirsizliklerle dolu bir dönemden geçtiğini ve AB-Türkiye ilişkilerinin her zamankinden daha fazla önem kazandığını aktaran Avdagiç, "Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler, nasıl yeni bir küresel nizamı dizayn ediyorsa, Türkiye-AB ilişkileri de yeni bir yaklaşımla ele alınmalı." dedi.

        Avdagiç, Avrupa tarafında savunma kapasitesini artırma çabalarının Türkiye ile daha yakın işbirliğini zorunlu kıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu çerçevede Türkiye, Avrupa'nın yeni savunma mimarisinde dışlanması zor bir üretim ve güvenlik ortağı konumunda. Uluslararası stratejik araştırma kuruluşlarının da son dönemde sıklıkla dile getirdiği gibi Avrupa'nın güvenlik mimarisi yeniden şekilleniyor. Bu şekillenmede, Türkiye yalnızca NATO şemsiyesi altında pasif bir savunma düzeninde yer almıyor. Aynı zamanda aktif bir stratejik üretim ve kapasite inşa süreci söz konusu."

        REKLAM

        AVRUPA İLE İLİŞKİLER STRATEJİK BOYUT KAZANIYOR

        Şekib Avdagiç, Avrupa'nın güvenlik yaklaşımının, askeri caydırıcılığın yanı sıra sanayi kapasitesi, tedarik zinciri dayanıklılığı ve teknolojik bağımsızlık ekseninde yeniden kurgulandığına işaret ederek, Avrupa'nın güvenliği ile ekonomik altyapısının giderek daha fazla iç içe geçen stratejik bir bütünlük oluşturduğunu vurguladı.

        Avrupa'nın savunma ve ileri üretim teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefinin her ne kadar kimi AB üyesi ülkeler tarafından görülmek istenmese de Türkiye ile daha seçici ve kontrollü teknoloji paylaşım modellerini gündeme getirdiğini anımsatan Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Avrupa ile ilişkimizde enerji güvenliği boyutu da stratejik yakınlaşmamızın en kritik katmanlarından birini oluşturuyor. Avrupa'nın enerji arz güvenliği arayışında Türkiye, hem transit ülke hem de bölgesel enerji dağıtım merkezi olarak öne çıkıyor. Doğu Akdeniz, Hazar ve Orta Doğu eksenindeki enerji akışlarının Avrupa pazarlarına erişiminde Türkiye'nin oynadığı rol, yalnızca teknik bir geçiş hattı olmaktan çok jeopolitik istikrarın da bir bileşeni haline geliyor. Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişki artık klasik dış politika çerçevesinin ötesine geçerek, güvenlik, ekonomi ve sanayi politikalarının iç içe geçtiği çok katmanlı bir stratejik yapıya dönüşmüştür. Bu yapıda, ilişkileri yalnızca konjonktürel ihtiyaçlara göre değil, aynı zamanda ve daha fazla biçimde yapısal karşılıklı bağımlılık zemininde şekilleniyor."

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı

        Dünyanın bir ucunda, Brezilya'da temizlik işçisi olarak çalışan Luis Fernando Sanchez, mesaisini bir şova dönüştürdü. Sokak sokak çöp toplayan Sanchez'in en büyük motivasyonu ise Türkçe şarkılar. Habertürk'ten İrem Şimşek'e konuşan Brezilyalı fenomen, Türkiye'ye olan hayranlığını anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        2 kadının da kalbi durdu!
        2 kadının da kalbi durdu!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
        Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler