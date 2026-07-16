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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Türkiye’nin dijital sepeti açıklandı

        Türkiye’nin dijital sepeti açıklandı

        Hepsiburada, 2026 yılının altı aylık alışveriş verilerini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre talebi yüzde 42 artan foto & kamera kategorisi, dönemin en hızlı büyüyen kategorisi olurken; platformda en çok erkek spor ayakkabı, akıllı saat ve klima aratıldı. Yılın en hareketli alışveriş dönemi Anneler Günü ile Ramazan Bayramı'nın birleştiği mayıs ayı olurken; yaz sıcaklarının ve tatil sezonunun etkisiyle özellikle yazlık bölgelere yapılan büyük hacimli teslimatlar 2 iki katına çıktı. 2026'nın ilk siparişi ise Isparta'dan verilen elektrikli burun aspiratörü oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 16:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye'nin dijital sepeti açıklandı

        İlk altı aylık veriler, kullanıcıların alışveriş tercihleri ve dönemsel tüketim eğilimlerine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

        Ürün bazında en yoğun arama trafiği erkek spor ayakkabı, akıllı saat ve klimada yaşandı. Yılın ilk siparişi Isparta'dan verilen elektrikli burun aspiratörü olurken, ilk altı ay boyunca platformda gerçekleşen satışların yaklaşık yüzde 82'sini iş ortakları gerçekleştirdi.

        Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında en dikkat çekici büyüme foto & kamera kategorisinde yaşandı. Foto & kamera kategorisinin yüzde 42'lik büyümesini, yüzde 34 ile oto aksesuar, yüzde 32 ile mobilya, yüzde 31 ile hırdavat ve yüzde 30 ile takı-mücevher kategorileri takip etti.

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        ŞEHRİN ÜRETİM GÜCÜ SEPETE DE YANSIYOR

        Şehirlerin alışveriş tercihleri, bölgesel üretim yapısıyla paralel bir tablo ortaya koydu. Mobilya üretiminin merkezi konumundaki Kayseri, platformda en çok mobilya satışı gerçekleştiren il oldu. Ev tekstili sektörüyle öne çıkan Denizli'de en yüksek satış hacmi yine bu kategoride gerçekleşti. Tarımsal üretimiyle bilinen Aydın'da gıda ve içecek kategorisi öne çıkarken, otomotiv yan sanayisiyle tanınan Sakarya'da oto aksesuar kategorisi en çok satış yapılan alan oldu.

        Şehir bazındaki tüketim tercihleri de yerel yaşam dinamiklerini yansıttı. Yoğun öğrenci nüfusuyla öne çıkan Eskişehir'de kitap kategorisi en çok alışveriş yapılan kategorilerden biri olurken, sıcak iklimiyle bilinen Antalya'da outdoor ürünleri öne çıktı. Türkiye'nin en yoğun nüfuslu kenti İstanbul'da ise gıda & içecek en çok tercih edilen kategoriler arasında yer aldı.

        SEPETTE ANNELER GÜNÜ VE BAYRAM ETKİSİ

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        Yılın ilk yarısında platformdaki sipariş hacminin belirli dönemlerde yoğunlaştığı görüldü. Özellikle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nın birleştiği mayıs ayı, ilk altı ayın en hareketli alışveriş dönemi oldu. Müşterilerin düşük fiyatlı ürünlerde en yoğun alışverişlerini 21.00–22.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği, yüksek fiyatlı ürün gruplarına ise daha çok 14.00–15.00 saatlerinde yöneldiği görüldü.

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        TEKNOLOJİDE ALETLERİNDE AKILLI YAŞAM TRENDİ

        2026 yılının ilk yarısında da teknoloji, Hepsiburada'da kullanıcıların en çok yöneldiği kategorilerden biri oldu. Teknoloji alışverişlerinde cep telefonu, tablet ve bluetooth kulaklık ürün grupları öne çıktı. iPhone 17, dönemin en çok aranan cep telefonu olurken arama trendlerinde iPhone 15 ve iPhone 13 modellerinin de yer alması, kullanıcıların bütçe dostu önceki nesil modellere ilgisini sürdürdüğünü gösterdi. Küçük ev aletleri de kullanıcılarının alışveriş listelerinde üst sıralardaki yerini korudu. Espresso makinesi, kablosuz süpürge ve robot süpürge kategorinin en çok satın alınan ürünleri oldu.

        Moda ve kozmetik kategorileri, yılın ilk yarısında kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği kategoriler arasında yer aldı. Moda kategorisinde güneş gözlüğü, erkek kol saati ve valiz seti yüksek talep gördü. Kozmetik kategorisinde ise nemlendirici krem, güneş kremi ve parfüm ürünleri öne çıktı.

        POPÜLER KATEGORİLERDE ÖNE ÇIKAN ARAMA TRENDLERİ

        Platformdaki arama ve tüketim davranışları incelendiğinde, kullanıcıların belirli kategorilerde lider markalara yoğun ilgi gösterdiği belirlendi. Tüketicilerin marka bazlı aramaları analiz edildiğinde; oyuncak kategorisinde LEGO, outdoor alanında Stanley, spor ürünlerinde Adidas ve küçük ev aletlerinde ise Dyson en sık aratılan markalaroldu. Mutfak ürünlerinde ise Fissler, dönemin en çok aranan markaları arasında yerini aldı.

        HEPSİJET XL İLE YAZLIK BÖLGELERE TESLİMATLAR HIZLANDI

        Yılın ilk yarısı boyunca büyük hacimli ve hassas ürünleri güvenle ulaştıran HepsiJET XL, operasyonlarına hız kesmeden devam etti. Yılın başından itibaren tatil bölgelerinde yüksek talep artışı gözlemlendi. Erdek yüzde 343, Anamur yüzde 275 ve Ayvacık yüzde 234 artış gösterirken, yazlık yerlere yapılan teslimatlar genel olarak 2 katına ulaştı. Dönem boyunca en çok teslim edilen büyük hacimli ürün grupları beyaz eşya ve televizyon oldu.

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