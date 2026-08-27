Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.562,48 %-0,33
        DOLAR 48,1353 %0,05
        EURO 56,1156 %0,06
        GRAM ALTIN 7.111,52 %0,09
        BITCOIN 79.497,00 %1,34
        FAİZ 40,08 %0,43
        GÜMÜŞ GRAM 105,73 %0,32
        GBP/TRY 65,5351 %0,15
        EUR/USD 1,1644 %-0,06
        BRENT 88,38 %0,61
        ÇEYREK ALTIN 11.627,34 %0,09
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

        "Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

        Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, vergi ve prim borcu bulunan esnafa yönelik kredi düzenlemesini içeren Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 14:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Şimşek'ten esnafa yönelik kredi düzenlemesine ilişkin açıklama

        Şimşek, NSosyal hesabından, vergi ve prim borcu bulunan esnafa yönelik kredi düzenlemesini içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

        Esnafın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli kısmını karşılıyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemeyle, kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mehmet şimşek
        #ekonomi
        #kredi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi