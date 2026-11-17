Vodafone Grubu’nun dünya çapında uyguladığı ve toplam 130 çalışanın yer aldığı iç koçluk programına Türkiye’den katılan 31 çalışan 63 saatlik ICF akredite eğitimini ve süpervizyon seanslarını başarıyla tamamlayarak sertifikasını aldı.

Bu program sayesinde, Vodafone çalışanlarının gelişimi için büyük önemi olan metotlardan biri olan koçluğun Vodafone Türkiye’de yılda 120’den fazla kişiye ulaşması hedefleniyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, güçlü bir geleceği yalnızca güçlü teknolojilerin değil, mutlu ve gelişen insanların inşa ettiğine inanıyoruz. Bu inançla, sadece teknolojide değil, çalışan gelişimi ve bağlılığında da referans bir şirket haline gelmeyi hedefliyoruz.

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Her bir çalışma arkadaşımızın ‘Vodafone’da çalışmak güzel iş’ diyebilmesini sağlamak istiyoruz. Bu anlayışla, çalışma arkadaşlarımızın mesleki bilgi birikimine ve gelişimine katkıda bulunacak adımlar atmayı önemsiyoruz. Global koçluk programıyla amacımız, koçluğu çok daha ulaşılabilir bir gelişim metodolojisi haline getirerek çalışma arkadaşlarımızın yetkinlik gelişimini desteklemek. Koçluk sertifikasını alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.”

MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 97

Vodafone Grubu’nun koçluk ekosistemine dahil olan bu kişiler, kendilerine gelen talepler doğrultusunda farklı ülke ve kültürlerden kişilere koçluk yapabilecek. Ayrıca, Vodafone Grubu’nun global koçluk ekosistemi içinde Türkçe koçluk desteği verilmesi mümkün olacak. Vodafone Grubu dahilinde tüm çalışanların herhangi bir izin ya da onay süreci olmaksızın ücretsiz olarak faydalanabildiği global koçluk ekosisteminde memnuniyet oranı yüzde 97 civarında bulunuyor.