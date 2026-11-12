Wall Street’in yeni borsa altyapısında Türk imzası

New York Borsası bağlantılı yeni dijital işlem platformunda Avalanche blokzincir teknolojisinden yararlanılacak. Gerekli düzenleyici onayların ardından hayata geçirilmesi planlanan sistem, hisse senetlerinin dijital ortamda temsil edilmesini, günün her saatinde işlem görmesini ve işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılmasını hedefliyor.

Yeni sistemde, hisse senetlerinin blokzincir üzerinde dijital olarak temsil edilmesi ve gerçekleştirilen işlemlerin kayıt altına alınması öngörülüyor. Avalanche teknolojisi, platformun takas ve mutabakat işlemlerini destekleyen temel kayıt altyapısını sağlayacak. Hızlı işlem sonuçlandırma, öngörülebilir maliyetler ve sisteme katılabilecek kuruluşların kontrol edilebilmesi, teknoloji tercihinde öne çıkan unsurlar arasında bulunuyor.

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New York Borsası Dijital İhraç Başkanı Dennis Lee de yeni platform için farklı teknolojileri değerlendirdiklerini belirterek, işlem kayıtlarının tutulduğu altyapıda hız, güvenilirlik, maliyet öngörülebilirliği ve katılımcı kontrolünün kritik önem taşıdığını ifade etti. Lee, Avalanche’ın bu ihtiyaçları karşıladığını belirtti.

Wall Street’in yeni dijital altyapısında kullanılacak Avalanche teknolojisinin geliştirilmesinde, Türk bilim insanı Emin Gün Sirer’in kurucusu ve CEO’su olduğu Ava Labs önemli rol oynuyor. Şirket, kurumların kendi ihtiyaçlarına ve düzenleyici gerekliliklerine uygun blokzincir ağları oluşturmasına olanak sağlayan teknolojiler geliştiriyor. New York Borsası bağlantılı platform için planlanan kullanım ise bu teknolojinin bireysel kripto para işlemlerinin ötesinde, geleneksel finans piyasalarının temel altyapısına taşınması açısından önem taşıyor.

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Gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Ava Labs Kurucusu ve CEO’su Emin Gün Sirer, yeni platformun 7 gün 24 saat işlem mutabakatına uygun, performansı ve maliyetleri öngörülebilir özel bir altyapıyla destekleneceğini belirtti. Sirer, geliştirilen teknolojinin düzenleyici ve operasyonel gereklilikleri karşılayabilecek şekilde tasarlandığını, hedeflerinin küresel finans piyasalarının ihtiyaç duyduğu ölçekte dijital varlık ihracı ve işlem mutabakatını desteklemek olduğunu ifade etti.