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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yeni sınır ötesi lojistik programı duyuruldu

        Yeni sınır ötesi lojistik programı duyuruldu

        Amazon Türkiye, IGEXX 2026'da Türk KOBİ'lerin sınır ötesi satış süreçlerini daha kolay ve erişilebilir hale getirmek amacıyla ortaya çıkarttığını vurguladığı yeni lojistik çözümlerini duyurdu. Önümüzdeki dönemde yeni programların da hayata geçirilmesi planlandığı da belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 14:41 Güncelleme:
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        Sınır ötesi lojistik programı

        Amazon Türkiye, İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX) 2026 kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin e-ihracatına verdiği destekleri yeni çözümlerle daha da güçlendirdiğini duyurdu. 3–5 Eylül 2026 tarihlerinde T.C. Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle düzenlenen zirve, “Beyond Borders – Sınırların Ötesinde” temasıyla gerçekleştiriliyor. Zirvede öne çıkan çözümlerden biri olan Amazon SEND ile Türkiye’deki satış ortakları, ürünlerini Amazon’un ABD’deki lojistik merkezlerine gönderirken sınır ötesi lojistik süreçlerini tek bir entegre platform üzerinden yönetebiliyor.

        Amazon Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkan Yardımcısı Stefano Martinelli, açılış konuşmasında Amazon Türkiye’nin Türk satıcıları desteklemeye ve Türkiye’nin e-ihracat vizyonuna katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını hızlandırdığını duyurdu. Zirve boyunca Amazon Türkiye, Türk satıcıların uluslararası müşterilere ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla sunduğu pratik araçları, eğitim programlarını ve yeni sınır ötesi lojistik çözümünü paylaştı.

        AMAZON SEND: TÜRK SATICILAR İÇİN ENTEGRE SINIR ÖTESİ LOJİSTİK PROGRAMI

        Amazon SEND kapsamında Türkiye’deki satış ortakları, envanterlerini Amazon Türkiye’nin anlaşmalı taşıyıcıları aracılığıyla ve Amazon Türkiye’nin anlaşmalı fiyatlarından yararlanarak ABD’deki Amazon lojistik merkezlerine gönderebiliyor. Amazon SEND, Türkiye’deki e-ihracatçıların sınır ötesi lojistik süreçlerini yönetirken karşılaşabilecekleri temel zorlukları azaltırken, satış ortaklarının rekabetçi gönderim fiyatlarına erişimini kolaylaştırıyor.

        SEND, Türkiye’deki e-ihracatçıların bugün karşılaştığı temel zorluklara şu alanlarda çözüm sunuyor:

        • Daha düşük maliyetler: Amazon Türkiye’nin anlaşmalı fiyatlarından faydalanma fırsatı
        • Daha sağlıklı nakit akışı: Teslimat sonrası ödemeyle uzatılan ödeme vadeleri
        • Daha kolay gümrük süreçleri: Satış ortaklarının gönderim maliyetlerini ve teslimat sürelerini azaltmalarına destek
        • Uçtan uca entegre deneyim: Tek deneyimde toplanan rezervasyon, ödeme, takip, dokümantasyon ve gümrük desteği, ihtiyaç halinde özel destek

        Amazon SEND ile satış ortakları, taşıyıcı seçiminden teslimat teyidine kadar sınır ötesi gönderi sürecinin tamamını Amazon Satıcı Hesabı üzerinden, tek bir entegre deneyim içinde yönetebiliyor.

        Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, konuyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin e-ihracat potansiyeli çok büyük. 2018’de Türkiye’de faaliyete başladığımızdan bu yana önceliklerimizden biri, KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda büyümesini desteklemek ve Türkiye’nin ihracatına katkıda bulunmak oldu. Bugün Türkiye’de binlerce satıcı dünya genelindeki Amazon mağazalarında satış yapıyor ve yüz milyonlarca dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Binlerce Türk işletmesi hâlihazırda Amazon üzerinden ABD’de satış yapıyor ve karmaşık lojistik süreçlerin önemli bir bölümünü kendi başına yönetiyor. SEND ile hedefimiz çok net: ABD’ye ihracatı Türk işletmeleri için daha kolay, daha erişilebilir ve daha ölçeklenebilir hâle getirmek. ABD’de satış yapan Türk satıcıların sayısını 10 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın Türkiye’nin e-ihracatını büyütme vizyonuna katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.”

        T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise Türk firmaların B2B iş modelinden B2C iş modeline geçişleri ve dijital dönüşümleri konusunda Bakanlık olarak öncü adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti. Kılıçkaya ayrıca, ikincisi düzenlenen ve ekosistem tarafından büyük ilgi gören IGEXX etkinliğine Türkiye’de faaliyet gösteren yerleşik ve global pazar yerlerinin sağlamış olduğu katkının önemli olduğunu ve Bakanlığın politikalarını destekler mahiyette olduğunu belirtti.

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