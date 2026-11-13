Yıldız Holding, 2030 hedeflerini COP31’de açıkladı

Yıldız Holding Kadın Platformu liderliğinde şirketlerin uzun yıllardır yürüttüğü fırsat eşitliği çalışmalarından güç alan 2030 hedefleri, mevcut uygulamaları daha ileriye taşımayı amaçlıyor. Kadın çiftçilere alım garantisi, finansman, teknik danışmanlık ve eğitim imkanı sağlayan; kadın üreticilerin pazara erişimini ve kadın girişimcilerin işlerini geliştirmesini destekleyen bu çalışmalarla, kadınların ekonomik güçlenmesine ve iklime dayanıklı tarım ve gıda sistemlerinin gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) çerçevesinde Yıldız Holding ile UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi arasındaki iş birliği üzerine inşa edilen bu ortak taahhüt, Holding’in sahadaki deneyiminden yararlanarak kadınların bilgiye, finansmana, teknolojiye ve pazarlara erişimini destekleyecek yeni iş birliği olanaklarının değerlendirilmesini amaçlıyor. Yıldız Holding şirketleri kendi 2030 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, UN Women ile deneyim paylaşımı ve benzer uygulamaların yaygınlaşmasına yönelik çalışma olanakları ele alınacak.

Kadın çiftçilerin bilgiye, finansmana ve teknolojiye erişiminin desteklenmesi, suyu verimli kullanan, toprağı koruyan ve değişen iklim koşullarına uyumu kolaylaştıran tarım uygulamalarından yararlanmaları açısından da önem taşıyor. Böylece fırsat eşitliği çalışmaları, kırsal kalkınma ve gıda güvenliği hedefleriyle birlikte ele alınıyor.

MEHMET TÜTÜNCÜ: “FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SATIN ALMA, TEDARİK VE İŞ ORTAKLIĞI MODELLERİMİZE YANSITIYORUZ”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, şunları söyledi:

“Yıldız Holding olarak ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımızla, fırsat eşitliğini sürdürülebilir büyümenin temelinde görüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızdan çiftçilere, üreticilerden girişimcilere uzanan değer zincirimizde bu anlayışla hareket ediyoruz. Fırsat eşitliğini satın alma, tedarik ve iş ortaklığı modellerimize yansıtıyoruz. Kadın Platformumuz aracılığıyla şirketlerimizin çalışmalarını bir araya getiriyor, ilerlememizi takip ediyor ve yeni hedefler belirliyoruz.

COP31’de açıkladığımız 2030 hedefleriyle kadın çiftçilerden daha fazla ürün almayı, kadın üreticilere satış kanallarımızda daha fazla yer vermeyi ve kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Kadın çiftçilerle kurduğumuz uzun vadeli ticari ilişkileri eğitim, finansman ve teknik destekle tamamlıyoruz. Bu desteklerin, çiftçilerimizin değişen iklim koşullarına hazırlanmasına ve üretimlerini geliştirmesine de katkı sağlamasını hedefliyoruz.

Kadın Platformumuzun gücü, şirketlerimizin bilgi ve deneyimini ortak hedefler etrafında buluşturarak çalışmalarımızın etkisini artırmasından geliyor. COP31’de bu birikimimizi ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşırken kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. UN Women ile ortak taahhüdümüzü, sahada geliştirdiğimiz uygulamaları paylaşmak ve çalışmalarımızın etkisini artırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz. Kadınların üretimde ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almasının, tarımın ve gıdanın geleceğine de katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

MARYSE GUIMOND: “YILDIZ HOLDİNG’İN COP31’DE AÇIKLADIĞI 2030 TAAHHÜTLERİNİ, BU ÇALIŞMALARIN ETKİSİNİ ARTIRACAK ÖNEMLİ BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUZ”

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond “Kadınların bilgiye, finansmana, teknolojiye ve pazarlara erişimde eşit fırsatlara sahip olması, ekonomik hayata katılımlarını güçlendiriyor. Yıldız Holding şirketlerinin Kadın Platformu liderliğinde kadın çiftçileri, üreticileri ve girişimcileri destekleyen çalışmalarını bu açıdan çok değerli buluyoruz. Yıldız Holding’in COP31’de açıkladığı 2030 taahhütlerini, bu çalışmaların etkisini artıracak önemli bir adım olarak görüyoruz. UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi ile Yıldız Holding arasındaki iş birliği kapsamında, bu deneyimden yararlanarak kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen uygulamaların yaygınlaşmasına ve iklime dayanıklı gıda sistemlerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

MEVCUT ÇALIŞMALAR ÜZERİNE YENİ 2030 HEDEFLERİ

Yıldız Holding şirketleri, kadın çiftçilere, üreticilere ve girişimcilere sundukları destekleri 2030 hedefleriyle büyütmeyi amaçlıyor. COP31’de açıklanan hedefler şöyle:

ÜLKER, KAKAO VE FINDIK PROGRAMLARIYLA DAHA FAZLA KADIN ÇİFTÇİYE ULAŞACAK

Ülker, Kakaodan Fazlası ve Fındıktan Fazlası programlarıyla çiftçilerin tarımsal bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, kadın çiftçilerin ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini destekliyor.

Kakaodan Fazlası programı kapsamında 2030’a kadar 800 kadın çiftçinin programa dahil edilmesi hedefleniyor. Sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgelerde toplam 4 bin kız çocuğu ve yetişkin kadına mobil sağlık hizmeti ulaştırılması da hedefler arasında yer alıyor. Programda iyi tarım uygulamaları, tarımsal üretimle birlikte ağaç yetiştirilmesi ve çiftçi topluluklarının yaşam koşullarını destekleyen çalışmalar yürütülüyor.

Fındıktan Fazlası programıyla aynı tarihe kadar 500’ü kadın olmak üzere bin çiftçiye ulaşılması ve en az 25 kadın çiftçinin liderlik gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor. Çiftçilere teknik danışmanlık ve eğitim sunuluyor; dijital izleme araçları, zararlılarla biyolojik mücadele ve toprağı koruyan üretim yöntemlerinden yararlanmaları destekleniyor.

BESLER, KADIN ÇİFTÇİLERDEN ÜRÜN ALIMINI ARTIRACAK

Besler’in SuperFresh markasıyla yürüttüğü Tarımın Kadın Yıldızları programı, kadın çiftçilere alım garantisi, finansman, tarımsal girdi, yıl boyunca ziraat mühendisi desteği ve eğitim imkanı sunuyor.

Programın başladığı 2022 yılından bu yana SuperFresh’in sözleşmeli üreticileri arasında kadınların payı yaklaşık yüzde 5’ten yüzde 30’a yükseldi. Programa katılan kadın çiftçilerden 30 bin tonun üzerinde tarımsal hammadde alınarak yaklaşık 280 milyon TL tutarında satın alma gerçekleştirildi. Eğitimler ve yerel çalışmalarla 5.500’ün üzerinde kadına ulaşıldı.

2030’a kadar kadın çiftçilerden yapılan toplam hammadde alımının 62 bin tonun üzerine, kadınlara yönelik eğitimlerde toplam katılım sayısının ise yaklaşık 11 bine ulaştırılması hedefleniyor.

SuperFresh, sözleşmeli üreticileri arasında kadınların yüzde 30’luk payını korurken kadın çiftçilerden yaptığı alımları artırmayı amaçlıyor. Alım garantisi, finansman, tarımsal girdi, teknik danışmanlık ve eğitim destekleriyle birlikte kadınların tarımsal üretime katkılarını görünür kılan iletişim çalışmalarına da devam edilecek.

ŞOK MARKETLER VE BİZİM TOPTAN, DAHA FAZLA KADIN ÜRETİCİYLE ÇALIŞACAK

ŞOK Marketler ve Bizim Toptan, tedarikçi olarak kayıtlı toplam kadın üretici sayısını 2030’a kadar 74’ten 105’e çıkarmayı hedefliyor.

Yaklaşık yüzde 42’lik artış öngören bu hedefle, daha fazla kadın üreticinin perakende ve toptan satış kanallarına ulaşması, ürünlerini daha geniş müşteri kitlelerine sunması ve işlerini büyütmesi desteklenecek.

SEÇ MARKETLER’DE KADIN GİRİŞİMCİ SAYISI ARTACAK

Seç Marketler, iş ortağı ağındaki kadın girişimci sayısını 2030’a kadar 138’den 175’e çıkarmayı hedefliyor.

Yaklaşık yüzde 27’lik artışla, daha fazla kadının Seç Marketler’in iş ortaklığı modeli aracılığıyla kendi mağazasının sahibi olması ve perakende sektöründe işini geliştirmesi amaçlanıyor.