Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) COP31 kapsamında Antalya’da hayata geçirdiği Sigorta Evi’nin açılışı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Ali Burak Kurtulan ve TSB Başkanı Ahmet Yaşar’ın açılış konuşmalarıyla gerçekleştirildi.

Kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ile sigorta ve reasürans sektörünün temsilcilerini bir araya getiren programda, iklim taahhütlerinin uygulanabilir projelere dönüştürülmesi ve afetlere karşı finansal dayanıklılığın güçlendirilmesi gündeme taşındı.

"ZORUNLU AFET SİGORTASI İLE 11,8 MİLYON KONUTA İKLİM GÜVENCESİ HEDEFLENİYOR"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, iklim değişikliğinin çevresel etkilerinin yanında finansal istikrar, yatırımlar ve sürdürülebilir kalkınma üzerinde de önemli riskler oluşturduğunu belirtti.

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Sigortacılığın riskleri önceden görerek kayıpların önlenmesine katkı sağladığını vurgulayan Taşkın, sigorta ve reasürans mekanizmalarının belirsizlikleri azaltarak özel sektör sermayesini harekete geçirebileceğini; iklim değişikliğine uyum, yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm ve dayanıklı altyapı yatırımlarını destekleyebileceğini söyledi.

Türkiye’nin DASK sistemini iklim kaynaklı afetleri de kapsayacak Zorunlu Afet Sigortası’na dönüştürmek için çalıştığını açıklayan Taşkın, planlanan genişlemeyle bir yıl içerisinde yaklaşık 11,8 milyon konutun sel ve diğer iklim kaynaklı risklere karşı sigorta güvencesinden yararlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

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Bu yaklaşımla afetlerden kaynaklanan finansal risklerin daha büyük bölümünün kamu bilançolarından sigorta ve uluslararası reasürans piyasalarına aktarılmasının hedeflendiğini belirten Taşkın, DASK ve TARSİM’in kamu-özel sektör iş birliği ve veri paylaşımı açısından önemli bir deneyim sunduğunu kaydetti. Tarım sigortalarının üreticileri korurken üretimin sürdürülebilirliğini ve gıda arz güvenliğini de desteklediğini vurguladı.

2026–2029 dönemini kapsayan Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı’nda sigortacılığın yeşil dönüşümün kilit ortaklarından biri olarak konumlandırıldığını belirten Taşkın, iklim risklerinin yönetimi, yeşil varlıklara yatırımların teşviki ve yenilikçi sigorta mekanizmalarının geliştirilmesinin öncelikler arasında bulunduğunu söyledi.

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Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında sürdürülebilirlik odaklı fonlarda 13,4 milyar TL yatırım bulunduğunu açıklayan Taşkın, hedeflerinin yeşil dönüşümü aktif biçimde destekleyen bir finansal ekosistem kurmak olduğunu ifade etti.

Güvenilir veri, güçlü sigorta ve reasürans kapasitesi ile kapsayıcı finansal korumanın önemine dikkat çeken Taşkın, dezavantajlı kesimlerin sigorta güvencesine erişiminin artırılması ve iklim taahhütlerinin somut uygulamalara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Taşkın, “Dayanıklı bir finansal sistem olmadan dayanıklı bir gelecek inşa etmek mümkün değil” dedi.

"SİGORTA İKLİM DİRENCİNİN KALDIRACI OLMALI"

SEDDK Başkan Yardımcısı Ali Burak Kurtulan, sigortacılığın gelişmiş risk öngörüsü, afet modellemesi, doğru fiyatlama ve hasar önleme mekanizmalarıyla iklim dayanıklılığının stratejik unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

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Meteorolojik verilerin sigorta veri tabanlarıyla birlikte değerlendirilmesi ve risk altındaki sigortalılara hedefli erken uyarılar gönderilmesinin kayıpları azaltabileceğine dikkat çeken Kurtulan, “hasar ödemekten hasarı önlemeye geçiş” vizyonunu öne çıkardı.

Sigortasız ekonomik kayıpların kamu bütçeleri, işletmeler ve hane halkı üzerindeki yükünü hatırlatarak, koruma açığının azaltılmasının ve sigortalanabilirliğin korunmasının düzenleyici çalışmaların merkezinde yer aldığını belirtti.

DASK’ın kapsamını depremin ötesine taşıyacak Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) projesinde mevzuat ve teknik çalışmaların son aşamasına gelindiğini açıklayan Kurtulan, sel ve heyelan için detaylı risk haritalarının oluşturulduğunu ve tarife çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

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Kurtulan’ın paylaştığı çerçeveye göre ZAS’a geçişle birlikte deprem ve diğer doğal afetler tek poliçede buluşacak; depremdeki bina güvencesine ek olarak sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınlarında bina ve acil ihtiyaç teminatı sunulacak. Köy alanlarının da kapsama alınması ve sigortalılığı artıracak kontrol noktalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tarımsal dayanıklılık ve gıda güvenliği açısından TARSİM’in rolüne de değinen Kurtulan, 2025 yılında 23 milyar TL’si zirai don kaynaklı olmak üzere üreticilere toplam 35 milyar TL hasar ödemesi yapıldığını aktardı.

2026 yılı Kasım ayı başı itibarıyla yaklaşık 2,5 milyon poliçe düzenlendiğini ve 14,4 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirildiğini belirten Kurtulan, 2027 yılında zirai dona karşı korunan ürün sayısını 9’dan 25’e çıkarmayı ve gelir koruma sigortasının kapsamını büyütmeyi planladıklarını ifade etti.

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Kurtulan, sürdürülebilirliğin sigortacılığa entegrasyonunda uzun vadeli sigorta ve emeklilik fonlarının yeşil dönüşüme katkısının, bilimsel iklim senaryolarıyla geliştirilecek yenilikçi ürünlerin ve kamu ile özel sektör arasındaki risk paylaşımının belirleyici olacağını söyledi.

Hedeflerinin risk yönetimi yetkinliğini, kurumsal yatırım gücünü ve toplumsal dayanıklılığı ortak bir vizyonda buluşturan düzenleyici bir ekosistem oluşturmak olduğunu kaydetti.

"KAYIPLARI ÖNLEMEK, ETKİLERİNİ AZALTMAK VE TOPARLANMAYI HIZLANDIRMAK ZORUNDAYIZ"

TSB Başkanı Ahmet Yaşar ise iklim değişikliğinin şehirleri, üretimi, tarımı ve günlük yaşamı doğrudan etkilediğini belirterek sigorta sektörünün önleyici tedbirler, veriye dayalı çözümler ve güvenceye erişim yoluyla dayanıklılığı güçlendirme sorumluluğuna dikkat çekti.

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Yaşar, “Risklerin büyüdüğü bir dünyada yalnızca hasarları karşılamak yetmez. Kayıpları önlemek, etkilerini azaltmak ve toparlanmayı hızlandırmak zorundayız” dedi.

14 ve 15 Ekim’de İstanbul ve çevre illerde yaşanan şiddetli yağışlara ilişkin verileri paylaşan Yaşar, 11 Kasım itibarıyla sigorta şirketlerine 12 bin 666 hasar ihbarı ulaştığını, bildirilen toplam hasar tutarının yaklaşık 13,89 milyar TL’ye yükseldiğini ve 2 bin 838 dosyada yaklaşık 1,22 milyar TL tazminat ödemesi gerçekleştirildiğini aktardı.

Hasar tespitleri sürdüğü için rakamların nihai olmadığını vurgulayan Yaşar, bu tablonun aşırı hava olaylarına hazırlığın ve ekonomik hayatın sürekliliğini sağlayacak güvencelerin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

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İklim taahhütlerinin ölçülebilir, finansmanı sağlanabilir ve sigortalanabilir projelere dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Yaşar, sigortanın teknik uzmanlık ile yatırımcı güveni arasında köprü kurduğunu belirtti.

Sektörün 2026 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 4,6 trilyon TL aktif büyüklüğe, 545 milyar TL öz sermayeye ve Ekim sonu itibariylre 1,2 trilyon TL prim üretimine ulaştığını paylaşan Yaşar, asıl başarı ölçütünün daha fazla insanın, işletmenin ve yatırımın uygun güvenceye erişmesi olduğunu vurguladı.

Yaşar, Sigorta Evi’nden risk verilerinin ve modelleme kapasitesinin geliştirilmesi, koruma açığını azaltacak erişilebilir çözümler üretilmesi ve yeşil yatırımların sigortalanabilirliğinin güçlendirilmesi için ortak çalışma çağrısı yaptı.

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“Sigorta sektörü olarak bizler yalnızca hasar ödeyen değil; güven üreten, yatırımı mümkün kılan ve dayanıklılığı büyüten bir ortak olmaya hazırız” diyen Yaşar, görüşmelerin somut iş birliklerine ve yatırım yapılabilir proje portföylerine dönüşmesini hedeflediklerini belirtti.

Sigorta Evi’nde 11–12 Kasım’da düzenlenen Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi’ni, 13–14 Kasım’da Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ile sürdürülebilir sigortacılık gündemi izleyecek. Program boyunca iklim dirençli şehirler, afet risk finansmanı, veri ve modelleme, temiz enerji, tarımsal dayanıklılık ve kapsayıcı sigorta çözümleri ele alınacak.