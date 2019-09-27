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Haberlerİş-Yaşam

Ekonomik Güven Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 87,1'den 86'ya geriledi

Ekonomik Güven Endeksi

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 87,1 iken, Eylül ayında %1,3 oranında azalarak 86 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Eylül ayında tüketici güven endeksi 55,8 değerine ve reel kesim güven endeksi 99,7 değerine geriledi. Eylül ayında hizmet sektörü güven endeksi 89,3 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi ise 60,1 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, Eylül 2019


 Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Eylül 2019

 

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