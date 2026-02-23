Canlı
        Haberler Bilgi Gündem EKPSS son başvuru tarihi: 2026 EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler, sınav ne zaman yapılacak?

        EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2026 EKPSS sınav tarihi ne zaman?

        EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmesi amacıyla yapılan merkezi bir sınav için geri sayım devam ediyor. Başvuru süreci 4 Şubat itibarıyla başlamıştı. Adaylar son başvuru tarihini merak ediyor. Peki, 2026 EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 11:43 Güncelleme:
        ÖSYM tarafından 2026 yılında gerçekleştirilecek EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) başvuru süreci yakından takip ediliyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarını merak eden binlerce aday, ayrıntılı bilgilere ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 EKPSS Sınav Kılavuzu üzerinden ulaşabiliyor. Kılavuzda; başvuru koşulları, gerekli belgeler, kura usulü yerleştirme esasları ve tercih sürecine ilişkin tüm detaylar kapsamlı şekilde yer alıyor. Bu kapsamda “2026 EKPSS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman bitecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2026 EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 19 Nisan 2026 tarihinde saat 10.15’te yapılacak.

        EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        2026 EKPSS başvuruları 4 Şubat tarihinde başladı. Başvuru süreci 24 Şubat Salı günü itibarıyla sona erecek.

        EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar EKPSS başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayacak.

        ÖSYM 2026 EKPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanacak.

        EKPSS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        - Türk vatandaşı olmak.

        - 18 yaşını tamamlamış olmak.

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

        - “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” veya “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

        - Çalışabilir durumda olmak.

        - Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

        Özel başvuru şartlarına ise 2026-EKPSS sınav kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

        ÖSYM 2026 EKPSS SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
