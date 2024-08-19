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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS tercih kılavuzu 2024: ÖSYM 2024 Engelli memur alımı EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        Engelli memur alımına yönelik EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından duyurulacak. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlayan adaylar, gözlerini EKPSS tercih tarihlerine çevirdi. Adaylar başvurularını online şekilde yapacak. Peki EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM 2024 EKPSS tercih tarihleri ve kılavuzu hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:09
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        ÖSYM tarafından yayımlanacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri netleşmiş olacak. EKPSS sınav sonuçları Mayıs ayında açıklanmıştı. Sınavdan sonra alınan puan durumuna göre tercih maratonu başlayacak. Peki EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        2

        EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

        Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.

        Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

        EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024 EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

        ÖSYM tarafından yayımlanacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri netleşmiş olacak.

        EKPSS tercihleri hakkında ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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        EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

        Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

        ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

        ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

        LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

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