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        Haberler Magazin 'Eksik'in galası gerçekleşti - Magazin haberleri

        'Eksik'in galası gerçekleşti

        Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca'nın aynı sahneyi paylaştığı 'Eksik' oyununun galası, Maximum UNIQ Box'ta gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 08:19 Güncelleme: 01.11.2023 - 08:19
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        Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği, 'Eksik'in galasına yoğun ilgi gösteren davetliler, oyun sonunda ekibi ayakta alkışladı.

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        Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca'nın rol aldığı 'Eksik'in galasına; Esra Dermancıoğlu, Cengiz Bozkurt, Tolga Sarıtaş, Sahra Şaş, Ömer Faruk Sorak, Birol Namoğlu, Derya Beşerler, Yasemin Szawlowski, Berkan Karabulut, Lale Onuk, Ali Yağcı, Hanzade Durmuş, Anta Toros, Suna Keskin ve Serra Pirinç katıldı.

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        Yapımcılığını Begüm Ertuğrul’un, uygulayıcı yapımcılığını Omnia’nın üstlendiği oyunun dekor tasarımı Berçin Mayruk’un, ışık tasarımı Alev Topal’ın, müzikleri ise Tayfun Karatekin’in imzasını taşıyor.

        #eksik
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