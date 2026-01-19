El Bilal Toure: Daha kolay ve farklı kazanabilirdik

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın golünü atan El Bilan Toure, değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA KOLAY VE FARKLI KAZANABİLİRDİK" Mücadeleyi değerlendiren El Bilal Toure, "Takım olarak galibiyeti hak ettik, herkes üzerine düşen görevi yaptı. Ben de bana verilen görevi yapmaya çalıştım. Golü erken atsak, daha kolay maç olabilirdi ve daha farklı kazanabilirdik. Çok çalıştık, bu çalışma sonrası galibiyet aldığımız için çok mutluyuz." dedi.

"SEZON BİTİNCE GOL VE ASİST SAYILARIMI GÖRECEĞİZ" Açıklamalarına devam eden Malili futbolcu, "Önemli olan gole katkıda bulunmam, gol atmam. Ancak takım olarak bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Bu maçta golü attığım için mutluyum ama takım olarak herkesin bu galibiyetlerde katkısı var. Elimden geleni yapıyorum, sezon sonunda gol ve asist sayılarımı göreceğiz." ifadelerini kullandı.