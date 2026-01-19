Habertürk
        Beşiktaş El Bilal Toure: Daha kolay ve farklı kazanabilirdik - Beşiktaş Haberleri

        El Bilal Toure: Daha kolay ve farklı kazanabilirdik

        Beşiktaş'ın oyuncularından El Bilal Toure, 1-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından, "Daha kolay ve farklı kazanabilirdik" ifadesini kullandı.

        Giriş: 19.01.2026 - 22:49 Güncelleme: 19.01.2026 - 22:49
        "Daha kolay ve farklı kazanabilirdik"
        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın golünü atan El Bilan Toure, değerlendirmelerde bulundu.

        "DAHA KOLAY VE FARKLI KAZANABİLİRDİK"

        Mücadeleyi değerlendiren El Bilal Toure, "Takım olarak galibiyeti hak ettik, herkes üzerine düşen görevi yaptı. Ben de bana verilen görevi yapmaya çalıştım. Golü erken atsak, daha kolay maç olabilirdi ve daha farklı kazanabilirdik. Çok çalıştık, bu çalışma sonrası galibiyet aldığımız için çok mutluyuz." dedi.

        "SEZON BİTİNCE GOL VE ASİST SAYILARIMI GÖRECEĞİZ"

        Açıklamalarına devam eden Malili futbolcu, "Önemli olan gole katkıda bulunmam, gol atmam. Ancak takım olarak bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Bu maçta golü attığım için mutluyum ama takım olarak herkesin bu galibiyetlerde katkısı var. Elimden geleni yapıyorum, sezon sonunda gol ve asist sayılarımı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        "ÖNEMLİ OLAN VERİLEN GÖREVİ YERİNE GETİRMEK"

        Oynadığı mevki hakkında konuşan Toure, "Oynadığım yerin önemi yok. Kanatta, ileride veya ilerideki arkadaşımızın arkasında da oynayabilirim. Bölge değil, verilen görevi yerine getirmek benim için önemli." sözlerini sarf etti.

