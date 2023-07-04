ELAY İSMİNİN ANALİZİ

Elay ismini taşıyan kişiler fedakarlık yapmaktan kaçınmayan kişilerdir.​​​ Çocukları ve geleceği düşünen ve bunun için bireysel görevlerini titizlikle yapan kimselerdir. Disiplin hayatlarının merkezindedir.

İnsanları zor durumlarında yalnız bırakmaz ve yardımcı olmaya çalışırlar. Cana yakın ve oldukça sıcakkanlıdırlar. Yiğit ve cesurdurlar. Risk almaktan hiçbir zaman kaçınmazlar.