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Aslı Enver ve Berkin Gökbudak kızlarına Elay adını verdi! Elay ne demek, anlamı nedir?

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti kızlarını kucaklarına aldılar. Ünlü çift kızlarına Elay adını verdi. Yaşanan gelişmenin ardından "Elay ne demek, anlamı nedir?" sorusu gündeme geldi. İşte Elay isminin anlamı...

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  • Elay isminin anlamı nedir? Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın kızının ismi Elay ne demek?

    Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden mutlu haber geldi. Ünlü çift dün gece ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşadı. Bebeğe 'Elay' isminin verildiği öğrenildi. Daha önce fazla duyulmamış bir isim olması sebebiyle "Elay ismi ne demek, anlamı nedir?" sorusu merak konusu oldu. İşte, Elay isminin anlamı... 
  • Elay isminin anlamı nedir? Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın kızının ismi Elay ne demek?

    ELAY İSMİNİN ANLAMI NE?

    Kökeni Türkçe olan Elay isminin anlamı; yüksek, yükselen, yükseliş, yükselme demektir. Elay; yüksekte olan kimse demektir.
  • Elay isminin anlamı nedir? Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın kızının ismi Elay ne demek?

    ELAY İSMİNİN ANALİZİ

    Elay ismini taşıyan kişiler fedakarlık yapmaktan kaçınmayan kişilerdir.​​​ Çocukları ve geleceği düşünen ve bunun için bireysel görevlerini titizlikle yapan kimselerdir. Disiplin hayatlarının merkezindedir.

    İnsanları zor durumlarında yalnız bırakmaz ve yardımcı olmaya çalışırlar. Cana yakın ve oldukça sıcakkanlıdırlar. Yiğit ve cesurdurlar. Risk almaktan hiçbir zaman kaçınmazlar.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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