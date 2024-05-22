Elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama: 22 Mayıs'ta İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesileceğini kendi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. İşte, 22 Mayıs Çarşamba AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi irtibat numarası ve sorgulama ekranı...