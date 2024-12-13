Elektrikli araç satışlarında küresel rekor

Tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışları Kasım ayında yıllık bazda yüzde 32 arttı. Böylece, elektrikli araç satışları küreselde art arda yedinci ay boyunca artarak üçüncü rekor seviyeye ulaştı.

Rho Motion verilerine göre, küresel elektrikli araç satışları Kasım ayında yüzde 32.3 artışla 1.83 milyona ulaştı.

Çin'deki satışlar ise yüzde 50 artışla 1.27 milyon adede yükseldi.

ABD ve Kanada'da elektrikli araç satışları yüzde 16.8 artışla 170 bin adede ulaşırken, Avrupa'da ise 280 bin adet elektrikli araç satışı gerçekleşti.

KÜRESEL PAZAR ÇİN İLE BÜYÜDÜ

Çin, toplam elektrikli araç satışlarının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturdu. Çin'deki büyümeye karşın Avrupa'daki satışlarda ise marjinal bir düşüş görüldü.

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Çin'deki artan talep ve üretimin diğer coğrafyalardaki elektrikli araç pazarlarını tehdit etmesi nedeniyle, global elektrikli otomobil pazarı kritik bir dönüşümden geçiyor.