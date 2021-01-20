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'Elektrikli araç yatırımı Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan’ın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği 20.5 milyar TL'lik uzun dönemli yatırıma ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları’nı ziyaret etti. Bakan Varank'ın elektrikli araçlar konusundaki çalışmaları ve yeni yatırım planlarını mühendis, teknisyen ve saha çalışanı kadınlardan dinlediği kaydedildi. Bakan Varank, "Bu yatırım ile dünyadaki trendlere uygun olarak tam elektrikli araçlar ve bunların bataryaları Kocaeli’de üretilecek. Bu sayede ülkemizin elektrikli araç üretiminde önemli bir merkez olmasına katkı sağlanacak. Ülkemizin nitelikli istihdamına ve otomotiv sanayi ekosistemine itici bir güç olacak yatırımlar ile global arenadaki rekabet gücümüz daha da artacak" dedi

'Elektrikli araç yatırımı Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak'
HABERTURK.COM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikaları’nı ziyaret ederek, şirketin geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan teşvik kararı kapsamında planlanan 20.5 milyar TL tutarındaki yeni yatırım öngörüsü ile 2022 yılı itibarıyla devreye alınacak yeni nesil araç üretimi ve Batarya Montaj Fabrikası ile ilgili gelişmelere yönelik bilgi aldı.

Bakan Varank, Şarj Edilebilir Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV) Atölyesini ziyaret ederken, yaklaşık 2 bin 300 kadına istihdam sağlayan Ford Otosan’ın ‘İş’te Eşitlik’ kapsamında kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik yapmış olduğu projelerden övgüyle bahsederek yetkilileri tebrik etti.

Tüm dünyada otomotiv sektöründe elektrikli araç devrimi yaşandığına dikkat çeken Bakan Varank, "Otomotiv sektörünün lider üreticilerinden olan Ford Otosan’ın gelecek nesil ticari araç ve batarya üretimine ilişkin aldığı yeni yatırım kararı ülkemizin ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Bu yatırım ile dünyadaki trendlere uygun olarak tam elektrikli araçlar ve bunların bataryaları Kocaeli’de üretilecek. Bu sayede ülkemizin elektrikli araç üretiminde önemli bir merkez olmasına katkı sağlanacak. Bu yatırım Türkiye’ye duyulan güvenin bir göstergesidir. Ülkemizin nitelikli istihdamına ve otomotiv sanayi ekosistemine itici bir güç olacak yatırımlar ile global arenadaki rekabet gücümüz daha da artacak" değerlendirmelerinde bulundu.

'KADIN ÇALIŞAN SAYISINI ARTIRACAĞIZ'

Otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük etmek üzere yeni nesil ticari araç yatırımlarına devam ettiklerini ifade eden Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise, "Ford Otosan olarak, 60 yıldır gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bugün, ticari araçta Ford’un Avrupa’nın en büyük üretim üssü haline geldik. Bu yatırım neticesinde Türk otomotiv sektöründe tedarikçilerimiz ve tüm ekosistemle dolaylı olarak 18 bin kişilik yeni istihdam imkanı sağlamış olacağız" dedi.

Eşit temsiliyetin olmadığı otomotiv sektöründe kadın işgücünü artırmak yönünde bir hedeflerinin bulunduğunu kaydeden Yenigün, "İş’te Eşitlik” anlayışı ile kadın çalışanların iş hayatına katılımı başta olmak üzere iş hayatında fırsat eşitliğini tüm sektöre yaymayı amaçlıyoruz. Türkiye otomotiv sektörünün kadın çalışan istihdamında lider şirketi olarak, yeni yatırım planlarımız kapsamında da üretimde tesislerimizde kadınların sayısını artırmak ve yönetim kadrolarında eşit temsiliyeti desteklemek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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