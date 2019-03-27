Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ürettiği elektrikli traktörün prototipinin hazır olduğunu belirtti. Manisa programı kapsamında Salihli'den Alaşehir'e geçen Pakdemirli, Tariş Üzüm Birliği'nin işletmesini ziyaret etti, ardından Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Cumhur İttifakı'nın düzenlediği mitinge katıldı. Pakdemirli, Alaşehir'e tarıma dayalı organize sera bölgesi kuracaklarını, üzüm üreticilerini Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla yaptıkları alımlarla destekleyeceklerini, bölgeye gölet ve sulama tesisleri inşa edeceklerini bildirdi.

YERLİ VE MİLLİ

Bakan Pakdemirli, yerli elektrikli traktör konusunda çalışmaları tamamladıklarını ve prototipi hazırladıklarını aktararak, "Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır. Onlar konuşur, biz yaparız. Son derece ekonomik olacak yerli traktörümüz, çiftçilerimizin mazot derdi bitecek. İnşallah seri üretime başlayalım, üretimden çıkan ilk traktörü Alaşehir'de birlikte deneriz." ifadelerini kullandı.