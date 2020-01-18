Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

EPDK, elektrik sektörüne ilişkin 1 Ocak’tan geçerli önemli bazı kararlar aldı. TEİAŞ’ın sahip olduğu iletim sistemini kullanan santrallardan, megavat başına tahsil edilen “sistem kullanım bedeli” yüzde 33.54, kilovatsaat üzerinden alınan bedel yüzde 7.7 ve “sistem işletim bedeli” de yüzde 121.43 oranında artırıldı.

Tüketici ya da elektrik abonesi için de söz konusu bedellerde artış yapıldı. Tüketici tarafında sistem kullanım bedeli (megavat başına) yüzde 37.04, kilovatsaat üzerinden alınan bedel yüzde 34.62, sistem kullanım bedeli de yüzde 110.96 oranında yükseltildi.

ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ MEKTUP YAZDI

Bu zamlar sonrasında özel sektör santrallarının çatı örgütü EÜD, harekete geçti. EPDK ve TEİAŞ’a birer mektup yazdı. HABERTÜRK, bu mektubun ayrıntılarına ulaştı.

Mektupta, nelere işaret edildi? İletim sistemine, yüzde 11.8 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranının çok üzerinde artış yapıldığı belirtildi. Bunun, elektrik üreticilerini büyük bir yük ile karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

DAĞITIM SİSTEMİ ZAMMI

Dağıtım sistemine bağlı olan üreticilerin durumuna da işaret edilen mektupta, dağıtımda Ekim 2019 tarifesine göre yüzde 40, Ocak 2019’a göre yüzde 79 oranında artış yapıldığı kaydedildi.

“SANTRALLAR AYAKTA KALAMAZ”

Elektrik üretim sektöründe yaşanan finansal sürdürülebilirlik sorununa işaret edilen mektupta, böyle bir dönemde bu denli ek yükler bindirmenin santralların finansal tablolarının daha da bozulmasına yol açacağı, birçok santralın ayakta kalmakta zorlanacağı görüşü öne sürüldü.

Bu tür maliyet artışlarının finansal zorlukları daha da derinleştireceği, sektörde yatırım ortamını zedeleyeceği, yatırımcıların da yeni yatırımlardan kaçınmaları sonucunu doğuracağı savunuldu.

“TÜKETİCİYE YANSIR”

Herhangi bir sektörde her türlü maliyet artışının tüketici fiyatlarına yansıyacağı görüşünün dile getirildiği belirtilen mektupta, iletim ve dağıtımda yaşanan yüksek artışların da tüketici tarifelerine yansımasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Mektupta, elektrik üreticilerine uygulanan iletim ve dağıtım tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi, yıllık enflasyona uygun bir oranda güncellenmesi talep edildi.