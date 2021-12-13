Emre Hüner’in Arter’de devam eden [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı başlıklı kişisel sergisi, yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerden oluşuyor. Küratörlüğünü Aslı Seven’in üstlendiği sergiye, Arter Yayınları aracılığıyla okurlarla buluşan bir kitap da eşlik ediyor.

Sergiyle aynı başlığı taşıyan yayın, Hüner’in ve Seven’in yazılarının yanı sıra serginin üretim sürecini ortaya koyan görseller, kolajlar, çizimlerle de zengin bir içerik sunuyor. Kitapta bulunan karekodlar ise sergiyle bağlantılı çeşitli sesli içeriklere erişim imkânı sağlıyor.

Hüner tarafından yayın için özel olarak düzenlenen kolajlar, üretim süreci görselleri, çizimler, şema-eskizler, [Extro-Envanter] fotoğraf serisi ve film karelerinin yer aldığı kitap, serginin küratörü Aslı Seven’in “Elektriksel Ahiret_Hipernesnenin Gölgesinde Senaryoprotezler” başlıklı yazısını, [Elektroizolasyon] adlı filmin senaryo metninden fragmanlar ve fotoğraflar ile Meliha Erem’in Hipernotlar’ını da içeriyor.

Tasarımını Vahit Tuna’nın üstlendiği kitaba Hadiye Cangökçe’nin ve flufoto’dan Barış Aras ve Elif Çakırlar’ın çektiği röprodüksiyon ve sergiden görünüm fotoğrafları ile seramik sır denemelerinin görsel kayıtları eşlik ediyor. Kitaptaki karekodlar aracılığıyla, serginin üretim süreçlerinde farklı mekânlarda alınan ses kayıtları, radyo haberleri ve [Elektroizolasyon]’un seslendirmelerinden derlenmiş yeni ses kolajlarına da erişilebiliyor. Wim Crouwel’in 1967 tarihinde tasarladığı ve Hüner’in Yeni Okunamazlık başlıklı serigrafi serisinde de kullanılan yazı karakteri “New Alphabet” (Yeni Alfabe), serginin dijital mecralarda değişen altbaşlıklarını kitaba taşıyor.

SERGİDE SON GÜN 31 ARALIK 2021

Çizim, video, heykel ve yerleştirme mecralarında çalışan Emre Hüner’in [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı başlıklı sergisi, yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerden oluşuyor. Hüner, film, roman veya mimari yapı gibi formlar arasında aracı bir unsur olarak gördüğü senaryoyu işlevinden bağımsızlaştırıyor ve nihai bir sonuca varmak yerine açık bir üretim yöntemi, bir senaryo yazım süreci öneriyor. Sergide yer alan heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film ve metinler, mecralar arasında dolaşarak ilerleyen, doğaçlamaya dayalı, performatif bir üretim sürecini yansıtıyorlar. Sergi, 31 Aralık 2021’e kadar Arter’de görülebiliyor.