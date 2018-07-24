Elgin City - Alloa Athletic sahaya çıkıyor

Elgin City ve Alloa Athletic, 24 Temmuz 2018 Salı günü İskoçya Lig Kupası Grup A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Elgin City, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Alloa Athletic, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 515 kodlu maçı oynayanlar; Elgin City galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Alloa Athletic galibiyet oranı 0.00.

Elgin City önceki hafta Alloa Athletic mücadelesinde 3-0 kazandı.

Alloa Athletic, Elgin City karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Alloa Athletic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alloa Athletic, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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