Elif Karlı: Hayat devam ediyor

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"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİK AMA HAYAT DEVAM EDİYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elif Karlı, "İki günlüğüne Bodrum'a geldim. Zor bir süreçten geçtik ama hayat devam ediyor. Bu süreçte birçok sanatçı dostum yanımda oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.