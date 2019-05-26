Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında gol attığı Antalyaspor maçının ardından flaş açıklama yaptı. 18 yaşındaki futbolcu yayıncı kuruluşun transfer sorusu üzerine konuştu.



Eljif Elmas transfer sorusuna, "Bilmiyorum, hiçbir şey karar vermedim. Benimle ilgili değil. Kulüp de bakacak. Beraber karar vereceğiz artık." yanıt verdi.



BABASI KONUŞMUŞTU!

Eljif Elmas'ın babası Cevat Elmas da geçtiğimiz günlerde Makedon basınına konuşmuş ve "Son gelişmelerden sonra Eljif Elmas'a çok büyük takımların ilgisi var doğru. Geleceği hakkında birçok spekülasyon yapıldığını biliyoruz. Ayrıca, Eljif'in herhangi bir menajeri yok ve temsilciliğini ben yapıyorum. Nikola Gjoshevski, benim en yakın danışmanım. İtalya ile ilgili konularda da George Gardi'den yardım alıyoruz" açıklamasını yapmıştı.



Oğluna büyük liglerden ilgi olduğunu söyleyen Cevat Elmas, "İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin ilgisi olduğu doğru. Fakat, Eljif'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı var. Bu nedenle, Eljif'i isteyecek her kulüp Fenerbahçe ile görüşmeli." ifadelerini kullanmıştı.



"FENERBAHÇE İLE TOPLANTI YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ!



Fenerbahçe ile bu yaz bir toplantı yapacaklarını söyleyen Eljif'in babası ve menajeri, "Birlikte bir karar vereceğiz. Hem Fenerbahçe, hem Eljif için en iyi olacak şekilde bir çözüm bulacağız." demişti.



