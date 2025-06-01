Elon Musk'ın Japon pop yıldızından çocuğu olduğu iddia edildi

Elon Musk'ın bir Japon pop yıldızından çocuğu olduğu ve çocuk sahibi olmak isteyen herkese spermini vereceğini söylediği iddia edildi. New York Times'ın haberinde, Ashley St. Clair, 53 yaşındaki milyarder girişimcinin, ismi açıklanmayan bir Japon pop yıldızından çocuğu olduğunu ve çocuk sahibi olmak isteyen herkese spermini vereceğini söylediğini öne sürdü. St. Clair, babalık testi sonuçlarını paylaşarak Musk'ın bilinen 14'üncü çocuğunun annesi olduğunu açıklamasıyla son dönemde gündeme gelmişti.

Ashley St. Clair; "Sperm vermenin sadece kendi fedakarlığıymış gibi görünmesini sağladı ve genel olarak bu insanların sadece çocuk sahibi olması gerektiğine inanıyordu" dedi.

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Ashley St. Clair

Elon Musk, ilk kez 2002'de eski eşi Kanadalı yazar Justine Wilson'ın oğulları Nevada Alexander'ı kucağına almasıyla baba oldu. Alexander trajik bir şekilde 10 haftalıkken öldü. İkilinin beş çocuğu daha oldu: ikizler Vivian ve Griffin; üçüzler Kai, Saxon ve Damian.

Elon Musk ve şarkıcı Grimes'ın ilk kez birlikte anılmasından iki yıl sonra, 2020'de ilk çocukları X Æ A-12 dünyaya geldi. Ayrılan çiftin iki çocuğu daha var: Exa Dark Sideræl adında bir kız ve Techno Mechanicus adında bir erkek.

Ancak Elon Musk'ın Grimes'tan olan çocuklarıyla aynı dönemde dünyaya gelen başka çocukları da oldu. Exa Dark Sideræl'in doğumundan birkaç hafta önce, Kasım 2021'de şirketlerinden biri olan Neuralink'te yönetici olan Shivon Zilis'ten Strider ve Azure adlı ikizleri dünyaya geldi. Çift daha sonra Şubat 2024'te kızları Arcadia'yı kucaklarına aldı. Şarkıcı Grimes ve Elon Musk Şubat 2025'te Ashley St. Clair, Elon Musk ile birlikte, adının Romulus olduğu ortaya çıkan bir çocuğa sahip olduklarını açıkladı. Zilis daha sonra Musk ile birlikte dördüncü bebekleri Seldon Lycurgus'u duyurdu. Ancak bu oğullarının ne zaman dünyaya geldiği belirsiz. REKLAM Nisanda Wall Street Journal'da yayımlanan ifşada, Musk'ın çocuklarının gerçek sayısının kamuoyunda bilinenden çok daha fazla olduğunu öne sürülmüştü. Journal'ın 2023'teki bir toplantıda gördüğü mesajlara göre Musk, Japon yetkililerin kendisinden tanınmış bir kadına sperm donörü olmasını istediğini iddia etmişti. St. Clair'e gönderilen mesajda "Sperm donörü olmamı istiyorlar. Romantizm falan yok, sadece sperm" yazıyordu.