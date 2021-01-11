Erdenetler'den bir kişinin daha sonu geliyor!

188,5 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın sevgilisi, Kanadalı şarkıcı Grimes koronavirüse yakalandığını söyledi.

Grimes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Nihayet koronavirüs kaptım" dedi. Şarkıcı kullandığı soğuk algınlığı ve grip ilacını alıp ateşli rüyalar gördüğünü ve bundan garip bir biçimde zevk aldığını belirtti.

Grimes, Musk'ın ve oğlununu koronavirüse yakalanıp yakalanmadığına dair herhangi bir bilgi vermedi.

'SAHTEKARLIK DÖNÜYOR'



Daha önceden koronavirüs tedbirlerini anayasaya aykırı ve abartılı bulan ünlü milyarder Elon Musk, 4 adet koronavirüs testi yaptırdığını bunların 2'sinin negatif 2'sinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Musk, buradan yola çıkarak 'aşırı seviyede bir sahtekarlık döndüğünü' iddia etmişti. Twitter'da açıklamasının altına gelen yorumlara verdiği cevaplarla vaka sayılarının şişirildiği ve bunun testlerden para kazanmak için yapıldığı gibi komplo teorilerini desteklemişti.

Musk, geçtiğimiz yıl nisan ayında Koliforniya Eyaleti'ndeki Tesla fabrikasında salgın sebebiyle üretimin durdurulması istendiğinde çalışanlarını işe çağırmıştı.

'ÇOCUKLARINA AŞI YAPTIRMAYACAK'

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Elon Musk, katıldığı bir podcast canlı yayınında büyük ölçekli karantinaların ve sokağa çıkma yasaklarının bir hata olduğunu söylemişti. Musk ayrıca kendisinin ve çocuklarının koronavirüs risk grubunda olmadığını belirterek koronavirüs aşısını olmayacağını açıklamış ve bir gün herkesin öleceğini söylemişti.

7 ÇOCUĞU VAR

Ünlü girişimcinin 7 çocuğu bulunuyor. Musk, 2000 ve 2008 yılları arasında yazar Jennifer Justine Wilson ile evliydi. Çiftin bu evliliğinden, Xavier, Griffin, Kai, Sakson, Nevada Alexander ve Damian isimlerinde 6 çocukları dünyaya geldi. Musk, 2013–2016 arasında ise oyuncu Talulah Riley evlilik yaşadı.

Musk, son çocuğuna "X Æ A-12 Musk" adını vermesiyle uzun süre konuşulmuştu.