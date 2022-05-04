Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kripto Para
ABONE OL

Elon Musk profil resmiyle ApeCoin'i sıçrattı

Elon Musk Twitter profil resmini Bored Ape Yacht Club NFT'lerinden oluşan bir kolaja çevirdi. Koleksiyonla ilişkili olan kripto para ApeCoin bir saatte yüzde 21 değer kazandı. Ardından hızlı bir şekilde yüzde 13.5 düştü. Bu esnada kripto paranın toplam değeri önce 866 milyon dolarlık artışla önce 5 milyar dolara çıktı. Ardından 4.3 milyar dolara geriledi. Günlük işlem hacmi 1.2 milyar dolardan 2.6 milyar dolara fırladı

Elon Musk profil resmiyle ApeCoin'i sıçrattı
HABERTURK.COM

44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Elon Musk, artık sahibi olduğu platformda gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Özellikle 2021 yılında yaptığı kripto para paylaşımlarıyla zaman zaman tüm piyasanın yönünü değiştiren Musk, bu sefer profil resmini değiştirerek yatırımcıları yönlendirdi.

Musk Twitter profil resmini Bored Ape Yacht Club isimli NFT koleksiyonundan oluşan bir kolaja çevirdi. Bunun üzerine söz konusu NFT koleksiyonunun yaratıcısı olan Yuga Labs'in piyasaya sürdüğü ApeCoin'de çok sert bir yükseliş yaşandı.

Musk profil resmini değiştirmeden önce 14.51 dolardan işlem gören ApeCoin 1 saat içerisinde 17.55 dolara yükseldi. Ancak buradan gelen satışlarla bir anda yönünü aşağı çevirdi ve 3 saatin sonunda 15.17 dolara geriledi. Yani önce 1 saatte yüzde 21 yükseldi. Ardından zirveden yüzde 13.5 geriledi. Son düşüşe rağmen ApeCoin günlük yüzde 2.7 değer kazandı.

5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Bu esnada ApeCoin'in piyasa değeri 866 milyon dolarlık artışla önce 5 milyar dolara çıktı. Ardından 4.3 milyar dolara geriledi. Coinmarketcap verilerine göre bu kripto paradaki günlük işlem hacmi 1.2 milyar dolardan 2.6 milyar dolara çıktı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bitcoin Fed kararını bekliyor
KRİPTO PARA Kripto paralarda yatay seyir
Bitcoin Fed'i beklerken dar bantta hareket ediyor
KRİPTO PARA Bitcoin'de Fed bekleyişi
Goldman Sachs Bitcoin teminatlı kredi verdi
KRİPTO PARA İlk kez Bitcoin teminatlı kredi verdi
Bitcoin yeniden kritik seviyenin altına düştü
KRİPTO PARA Bitcoin yine tutunamadı
Bir ülke daha Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etti
KRİPTO PARA Bir ülke daha Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etti
Bitcoin'de sert düşüş: Twitter rüzgarı kısa sürdü
KRİPTO PARA Twitter coşkusu kısa sürdü
Fed'le düşen Bitcoin Elon Musk'la yükseldi! Bitcoin yükselmeye devam edecek mi?
KRİPTO PARA Kripto paraları Fed'den kurtardı
SON DAKİKA | Bir konuştu 190 milyar dolar buharlaştı! Bitcoin'de düşüş sürüyor! 25 Nisan 2022 Bitcoin fiyatı neden düşüyor?
KRİPTO PARA Bir konuştu 190 milyar dolar buharlaştı
Bitcoin hafta sonu dar bantta hareket etti
KRİPTO PARA Kripto paralar henüz toparlanamadı
Bitcoin ve Ethereum'da Fed düşüşü
KRİPTO PARA Kripto paralarda Fed düşüşü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.