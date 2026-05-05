Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.369,61 %-0,51
        DOLAR 45,2164 %0,05
        EURO 52,8797 %0,05
        GRAM ALTIN 6.573,73 %0,04
        FAİZ 41,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 105,96 %0,24
        BITCOIN 80.268,00 %0,42
        GBP/TRY 61,1914 %0,01
        EUR/USD 1,1691 %0,00
        BRENT 114,44 %5,80
        ÇEYREK ALTIN 10.748,05 %0,04
        Haberler Ekonomi Teknoloji Elon Musk SEC ile uzlaştı

        Elon Musk SEC ile uzlaştı

        Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'da hisse alımlarının geç bildirilmesiyle ilgili açtığı davayı sonlandırmak için 1,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 01:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elon Musk SEC ile uzlaştı

        SEC ile Musk'ın avukatlarının başkent Washington'daki bölge mahkemesine sunduğu dilekçede, davayı uzlaşmayla sonuçlandırma konusunda anlaşıldığı bildirildi.

        Dilekçede, Musk'ın, SEC'in iddialarını kabul veya reddetmediği, davanın sonlandırılması amacıyla 1,5 milyon dolar idari para cezası ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

        Davanın çözüme kavuşturulması için varılan uzlaşmanın mahkemece de onaylanması gerekiyor.

        KOMİSYON GEÇEN YIL DAVA AÇMIŞTI

        SEC, geçen yıl ocak ayında, yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'da hisse alımlarına yönelik Musk'a dava açmıştı.

        Davada, Musk'ın, Mart 2022'de Twitter hisselerinin yüzde 5'inden fazlasını satın aldığını açıklayan raporu SEC'e zamanında sunmayarak federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği öne sürülmüştü.

        REKLAM

        Böylelikle Musk'ın düşük fiyatlardan hisse satın almayı sürdürebildiği, bu durumun Musk'ın en az 150 milyon dolar eksik ödeme yapmasına imkan verdiği iddia edilmişti.

        Musk'ın bildirimde bulunmayı geciktirdiği süre boyunca yatırımcıların Twitter hisselerini yapay olarak düşük fiyatlardan sattığı ve önemli ekonomik zarara uğradığı belirtilirken, mahkemeden Musk'ın para cezası ödemesine ve hisse senedi alımlarından elde ettiği haksız kazançları iade etmesine hükmetmesi istenmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tam doluluğa ulaşan Patnos Barajı'nda kapaklar açıldı

        AĞRI'da eriyen karlar ve yağışlar sebebiyle yüzde 100 doluluğa ulaşan Patnos Barajı'nın kapakları açıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var
        BAE'de hava savunma devrede
        BAE'de hava savunma devrede
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri